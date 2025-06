El precio de los pisos de venta libre rompe registros en Euskadi

El incremento de la subida de precios de la vivienda parece imparable en Euskadi. Quienes se compraron un piso en los tres primeros meses del ... año, pagaron un 12,4% más que un doce meses antes. Es la mayor subida de las registradas en el histórico del Instituto Nacional de Estadística, que se remonta a 2007.

El balance publicado ayer por el INE refleja que el mercado inmobiliario vasco encadena cinco trimestres de subidas ininterrumpidas, en la misma línea que a nivel estatal, donde el encarecimiento es de un 12,2% de media. El aumento, además, no tiene visos de contenerse. Lo han advertido desde la patronal alavesa de la construcción Uneca y desde la Asociación de Constructores y Promotores de Bizkaia. Estos últimos, en la presentación de su informe anual pusieron sobre la mesa que «si no hay cambios» y la actividad del sector «se mantiene en niveles actuales» los precios (el metro cuadrado de la obra nueva ya está por encima de los 4.000 euros) seguirán 'in crescendo'.

Las nuevas promociones son las que lideran ese auge de precios, con un encarecimiento del 14,4%, frente al 12,1% de las de segunda mano, que concentran casi el 90% de las compraventas. Ante la escasez de construcciones y la elevada demanda, el metro cuadrado se ha disparado. Y es que, si hace diecisiete años se edificaban 15.000 pisos cada ejercicio en Euskadi, ahora apenas se levantan 6.000. La tasa de producción es de 2,8 casas por cada mil habitantes, lo que hace imposible atender las necesidades actuales con una población creciente, que ha sumado 70.000 habitantes en una década.

Ese aumento de residentes en la comunidad autónoma no sería tan relevante a la hora de garantizar una vivienda si no fuera porque estamos en un momento en el que cada vez son más las personas que viven solas. Según la Encuesta de Familias y Hogares realizada por el Gobierno vasco, casi un tercio de los hogares (el 31%) son unipersonales.

Superior al 'boom'

El encarecimiento del 14,4% en la obra nueva con respecto al primer trimestre de 2023 no es el valor más alto de la serie histórica. En el segundo trimestre de 2024 el coste final se disparó un 15,2%. Sin embargo, los pisos son más caros que entonces porque, desde 2015, Euskadi encadena subidas. Se trata incluso de encarecimientos muy superiores a los del 'boom' inmobiliario. En 2007, cuando el precio de la obra nueva se disparó, lo hizo un 9,5%, muy por debajo de los valores actuales.