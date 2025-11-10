El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una intervención del Grupo de Prevención y Apoyo de la Policía Local de Vitoria. Blanca Castillo

El PP urge reforzar el Grupo de Prevención y Apoyo de la Policía Local de Vitoria

Denuncia que esta sección solo cuenta actualmente con 19 agentes y que ha perdido al 45% de sus componentes desde su creación en 2012

B. Mallo

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:10

Comenta

La inseguridad en las calles de Vitoria es para el PP una de las principales preocupaciones del PP y, en este sentido, ha reclamado este ... lunes que se potencie la plantilla del Grupo de Prevención y Apoyo (GPA) de la Policía Local, que nació en 2012 con 35 agentes y en estos momentos cuenta solo con 19. El portavoz popular en el Ayuntamiento, Iñaki García Calvo, ha remarcado que «su número de intervenciones se ha desplomado» cuando Vitoria «soporta 62 delitos diarios, la cifra más alta de su historia».

