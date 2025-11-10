El PP urge reforzar el Grupo de Prevención y Apoyo de la Policía Local de Vitoria

La inseguridad en las calles de Vitoria es para el PP una de las principales preocupaciones del PP y, en este sentido, ha reclamado este ... lunes que se potencie la plantilla del Grupo de Prevención y Apoyo (GPA) de la Policía Local, que nació en 2012 con 35 agentes y en estos momentos cuenta solo con 19. El portavoz popular en el Ayuntamiento, Iñaki García Calvo, ha remarcado que «su número de intervenciones se ha desplomado» cuando Vitoria «soporta 62 delitos diarios, la cifra más alta de su historia».

García Calvo ha remarcado que el GPA ha reducido sus agentes en más de un 45% desde que se creó y su número de intervenciones se ha desplomado a casi «la mitad» en 13 años: «Esto supone menos patrullas especializadas en la calle, menor capacidad de respuesta ante delitos o incidentes graves y consecuencias directas en la seguridad de los vitorianos».

Esta unidad empezó a funcionar con 35 efectivos en el año 2012 y ahora solo cuenta con 19. En consecuencia, el número de intervenciones se ha reducido de forma drástica desde sus inicios. Mientras en 2013 realizaba 6.317, en lo que va de 2025 sólo ha llevado a cabo 2.602. En 2024 fueron 2.912 y en 2023, 3.504. La labor de este grupo especializado consiste en reforzar y apoyar a patrullas en momentos específicos, realizar actuaciones de respuesta rápida ante delitos complejos o participar en operativos especiales como control de aglomeraciones, peleas, agresiones o vigilancia en espacios públicos, sobre todo los fines de semana.

García Calvo ha expresado que «Vitoria nunca ha estado tan mal en materia de seguridad», registrando «datos récord de criminalidad». Por ello, considera que este equipo especializado «podría ser una pieza clave para luchar contra la delincuencia y contra la okupación». Y para ello apuesta por «dotarlo de más medios humanos, más medios materiales y más formación». Esta es una de las demandas que el PP defenderá de cara al Presupuesto de 2026.