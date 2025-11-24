El PP pide que la Policía Local también publique el origen de los detenidos en Vitoria

Un mes después de que la Ertzaintza haya empezado a dar a conocer la procedencia de los detenidos por la Policía autonómica, el debate ... sobre esa política comunicativa llega a Vitoria. El PP ha pedido este lunes al Ayuntamiento que adapte su información a la del Gobierno vasco y que la Policía Local empiece a revelar de dónde son los arrestados por los distintos delitos.

El portavoz de la formación conservadora, Iñaki García Calvo, ha defendido la medida por «transparencia» y como un giro que permitiría «evitar prejuicios y desinformación». Los populares, además, argumentan que adaptar esa difusión de información a la de Lakua, permitiría a Vitoria «homogeneizar datos» y hacer «un análisis global y certero» de la delincuencia en la capital alavesa.

«Los ciudadanos tienen derecho a conocer esta información de igual manera que conocemos si los delincuentes son hombres o mujeres, la edad que tienen, si tienen alguna orden de alejamiento, antecedentes o no», ha planteado García Calvo. «No tiene que haber ningún miedo a conocer esta información y sobre todo a hacer un uso responsable. Nosotros defendemos que es una cuestión de transparencia», ha insistido.

El edil del PP ha recordado que Vitoria soporta ya 62 delitos al día según el balance de criminalidad del segundo trimestre. «PSE y PNV llevan años mirando para otro lado, negando la realidad y sin proponer soluciones», ha cargado contra el equipo de gobierno. «Mientras, los delitos no paran de crecer, especialmente los robos con violencia, los robos con fuerza y los hurtos. Siempre escuchamos esa frase de que los delincuentes multirreincidentes entran por una puerta y salen por otra», ha afirmado.