El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un agente de Policía Local, en el centro de Vitoria Jesús Andrade

El PP pide que la Policía Local también publique el origen de los detenidos en Vitoria

García Calvo exige que la política comunicativa se amolde a la de la Ertzaintza por «transparencia» y para «evitar prejuicios y desinformación»

J. M. Navarro

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:42

Comenta

Un mes después de que la Ertzaintza haya empezado a dar a conocer la procedencia de los detenidos por la Policía autonómica, el debate ... sobre esa política comunicativa llega a Vitoria. El PP ha pedido este lunes al Ayuntamiento que adapte su información a la del Gobierno vasco y que la Policía Local empiece a revelar de dónde son los arrestados por los distintos delitos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    En el pueblo alavés de Ibarguren la disputa no cesa
  3. 3 Así ha sido el montaje de la gran noria en la Virgen Blanca
  4. 4

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  5. 5

    Descubren en Mendizabala una insólita necrópolis con huesos de hace 4.000 años
  6. 6

    La Diputación prepara un goteo de oposiciones en 2026 para renovar su estructura
  7. 7 Investigan la filtración de exámenes desde Arkaute a academias para aspirantes
  8. 8

    Dos años del relevo de Urkullu, tiempo de cerrar heridas
  9. 9

    Cortes de tráfico en la glorieta de Duque de Wellington con Antonio Machado desde este lunes
  10. 10

    «No permitiremos que los pisos en lonjas sean infraviviendas y no los habrá en el Ensanche»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El PP pide que la Policía Local también publique el origen de los detenidos en Vitoria

El PP pide que la Policía Local también publique el origen de los detenidos en Vitoria