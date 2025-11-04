El PP pide a la Diputación de Álava que acuerde con los bancos rebajar los tipos de interés a los jóvenes

El presidente del PP en Álava, Iñaki Oyarzábal, ha propuesto este martes que la Diputación negocie bonificaciones a los bancos para que éstos rebajen los ... tipos de interés de las hipotecas a los menores de 40 años. Una iniciativa que, a su parecer, puede contribuir a mejorar «la grave situación y la enorme dificultad en el acceso de los jóvenes a su primera vivienda en compra o alquiler», ya que el PNV y PSE «han reventado el mercado» con las «leyes de vivienda de la izquierda».

El popular ha trasladado que en Álava hay 16.700 demandantes en busca de un hogar y que, en su opinión, esa es la consecuencia de que «durante los diez últimos años no han construido vivienda pública y no ha habido previsión». Unos datos que considera que son «escandalosos», pues en 2014 se construyeron 314 VPO; de 2015 al 2020, ninguna; en 2021, 42; en 2022, ninguna; en 2013, 152, y en 2024, 166.

«Aquí no tienen excusa, la materia prima es el suelo y en Álava sobra. Vitoria tiene suelo urbano para más de 20.000 viviendas, el 56% propiedad pública», ha asegurado Oyarzabal, que ha censurado que «se anuncian planes y promociones (3.000 viviendas) que tardarán entre 4 y 5 años en entregarse». Es más, ha dicho que «los planes de Diputación para la rehabilitación no funcionan, ni resuelven nada», pues «solo sirven para arreglos».

«La raíz del problema de la vivienda son las leyes de la izquierda, que desprotegen al propietario y han reventado el mercado del alquiler. Estas normas retrasan licencias y establecen trabas. La política de PNV y PSOE lleva diez años sin construir y ahora la declaración de zona tensionada empeorará la situación», ha lamentado Oyarzabal.