El PP pide a la Diputación de Álava que acuerde con los bancos rebajar los tipos de interés a los jóvenes

Iñaki Oyarzabal considera que el PNV y PSE «han reventado el mercado». «No han construido vivienda pública y no ha habido previsión», ha indicado el líder popular

Ander Carazo

Ander Carazo

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:15

El presidente del PP en Álava, Iñaki Oyarzábal, ha propuesto este martes que la Diputación negocie bonificaciones a los bancos para que éstos rebajen los ... tipos de interés de las hipotecas a los menores de 40 años. Una iniciativa que, a su parecer, puede contribuir a mejorar «la grave situación y la enorme dificultad en el acceso de los jóvenes a su primera vivienda en compra o alquiler», ya que el PNV y PSE «han reventado el mercado» con las «leyes de vivienda de la izquierda».

