El PP apremia a implantar la gratuidad en Tuvisa para los acompañantes de personas con discapacidad

J. M. Navarro Jueves, 29 de mayo 2025, 12:08

Año y medio después de que el Ayuntamiento de Vitoria se comprometiese en pleno a implementar la gratuidad para los acompañantes de personas con discapacidad en Tuvisa, el PP apremia al Consistorio a que «cumpla con su palabra» y aplique la medida lo antes posible.

La formación ha reiterado su exigencia este jueves por boca de la edil Marta Alaña, que ha comparecido para exigir celeridad al Consistorio ante una «reclamación histórica» del colectivo, al que en su opinión «se le está acabando la paciencia». El Ayuntamiento se comprometió a no cobrar a los acompañantes en diciembre de 2023 a iniciativa de los populares, pero todavía se sigue facturando a esas personas cuando se montan en los autobuses.

Aunque en junio del año pasado Tuvisa aprobó una modificación del reglamento de viajeros para hacer posible ese cambio, la realidad es que todavía los asistentes de las personas con discapacidad siguen pagando por subirse a los urbanos. «No hemos vuelto a saber nada. Esto sigue estancado», ha afirmado Alaña.

La concejala del PP ha cargado contra el Consistorio, al que ha afeado la «prisa que se han dado para la ordenanza de bajas emisiones o para la ordenanza de la OTA» frente a una gratuidad que «duerme en el sueño de los justos». «Ya basta de excusas, si han tenido alguna dificultad, han tenido tiempo para solventarlas».

«Inaceptable retraso»

El grupo popular llevará esta cuestión la semana que viene a la Comisión municipal de Espacio Público para pedir que la gratuidad se implemente, como tarde, al inicio del próximo curso escolar. «Queremos denunciar este inaceptable retraso», ha censurado. «Es inaceptable que el Gabinete Echevarría no haya cumplido con lo aprobado con el Pleno y no haya establecido la gratuidad de los acompañantes de las personas con discapacidad que no pueden viajar solas», un colectivo, a ojos del PP, «con muchísima necesidad».

Los populares contraponen la lentitud de Vitoria con otras ciudades del entorno como Pamplona, en la que el partido llevó la cuestión a la capital navarra en octubre y la medida «ya es una realidad». «Somos los últimos y esto no puede ser», ha lamentado Alaña.