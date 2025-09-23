El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El mercado de productores se instala los jueves y los sábados en Santa Bárbara Igor Aizpuru

La Policía Local intensificará su vigilancia en el mercado en Santa Bárbara de Vitoria ante el aumento de robos

Los productores denuncian que los asaltantes aprovechan para atracarles en el momento que desmontan los puestos de los jueves y sábados, revela el PP

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:53

Los productores que cada jueves y sábado montan sus puestos de hortalizas, pan o quesos en el mercado de Santa Bárbara están preocupados ante los robos que vienen sufriendo en las últimas semanas. Según ha denunciado esta mañana en el Ayuntamiento la concejala del PP Blanca Lacunza, al parecer los asaltantes vigilan sus movimientos y les robar la recaudación del día en el momento en que están ocupados con las labores de desmontaje de los puestos.

«Tienen compinches que les distraen y ha habido un caso en que se llegaron a llevar 1.500 en metálico de una caja. Si ya es duro vender en la calle... Hay enfado y han creado hasta un grupo de whatsapp para avisarse de los movimientos sospechosos», ha revelado Lacunza.

La edil ha pedido a la concejala de Promoción Económica, la socialista María Nanclares, que reclame a Seguridad más vigilancia por parte de la Policía. La concejala ha anunciado que ya está pedido el refuerzo y que la orden está dada. Lacunzaha solicitado que el control se extreme no sólo cuando acaba el mercado sino también durante la duración del mismo. «Son muchas las personas de cierta edad que acuden a ese mercado y hacen sus compras en metálico», ha recordado.

