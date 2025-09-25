El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Juan Ugarte, durante la presentación del programa para reducir el absentismo Blanca Castillo

El plan alavés para reducir el absentismo entra en su recta final

La patronal celebró este miércoles otro seminario más con empresas interesadas en gestionar este fenómeno y ultima una jornada para difundir buenas prácticas el 25 de noviembre

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:08

El plan de SEA Empresas Alavesas para poner coto al absentismo entra en su fase final. La patronal celebró este miércoles un último seminario con ... las compañías interesadas en abordar este fenómeno y da por cerrada la segunda de las cuatro fases del proyecto lanzado el pasado mes de mayo para atajar las ausencias de trabajadores en el territorio.

