El plan alavés para reducir el absentismo entra en su recta final

El plan de SEA Empresas Alavesas para poner coto al absentismo entra en su fase final. La patronal celebró este miércoles un último seminario con ... las compañías interesadas en abordar este fenómeno y da por cerrada la segunda de las cuatro fases del proyecto lanzado el pasado mes de mayo para atajar las ausencias de trabajadores en el territorio.

Álava es la provincia que peores datos de absentismo registra en España. Según SEA, la tasa del territorio está en un 10,54% y ya es la principal preocupación de las empresas locales. Tres de cada cuatro admiten una preocupación «muy alta» o «crítica» por las ausencias de personal. El porcentaje se eleva hasta el 80% en el caso de las compañías industriales. Según datos de Mutualia, en el territorio cada trabajador se ausenta de su empleo una media de 25,06 días al año, por encima de la media vasca (23,53) y española (18,45).

Ante esta realidad, SEA decidió lanzar un plan repartido en cuatro fases. La primera fue la publicación de un observatorio del absentismo en Álava, que es de donde salen todos estos datos. Para este informe, 346 compañías respondieron a las preguntas de la organización empresarial.

La segunda fase han sido estos seminarios para abordar el fenómeno en formatos más reducidos. En junio se reunieron dos grupos de trabajo para analizar conceptos básicos en torno al absentismo y conocer herramientas como los planes de gestión de ausencias. A petición de las empresas se celebró ayer otra jornada 'extra' en esta fase. Ahora llega el momento de emprende la tercera etapa con un evento para difundir buenas prácticas. Para ello, SEA trabaja con el 25 de noviembre como fecha favorita para celebrar esa jornada divulgativa. Aunque todavía no hay una ubicación definida para este evento, se baraja un espacio fuera de la sede de la patronal para dar cabida a todas las compañías interesadas en atajar el absentismo. Hasta la fecha han participado un centenar de sociedades en el proceso para frenar el aumento de las bajas laborales.