Las piscinas estrenarán la temporada este viernes pese a la huelga de jardines

La empresa se compromete a «mejorar su propuesta» a los jardineros para zanjar la huelga

Tras mantener el lunes una reunión con los jardineros en huelga, la teniente de alcaldesa,Beatriz Artolazabal (PNV), ha tenido una nueva toma de contacto con la dirección de Enviser, la empresa responsable del cuidado de las zonas verdes de Vitoria. En la misma, la concejala le ha trasladado «con total claridad la necesidad de seguir mejorando la última propuesta» que ha puesto sobre la mesa porque resuelta «insuficiente». Fuentes municipales aseguran que «la empresa se ha comprometido a ello» y trabajará «en una mejora».

Poco antes de esta reunión, Artolazabal también ha hecho un llamamiento público a los trabajadores a abandonar la posición que llevan manteniendo desde que el desencuentro condujese a la huelga. «Creo que se ha producido un cambio por parte de la empresa en cuanto a realizar ofertas, aunque la plantilla aún las vea insuficientes. Le exigí que fuera proponiendo alternativas y que vaya acercándose a la propuesta de los trabajadores, pero en toda negociación hay que moverse de los planteamientos iniciales. La empresa ha hecho dos ofertas y los trabajadores siguen con la misma plataforma de cuando empezó la huelga», ha asegurado.

Tal y como reconoció la teniente de alcaldesa, las diferencias entre el salario que reclaman los trabajadores y la oferta de Enviser todavía son importantes: «Es una plataforma reivindicativa de once puntos, pero el nudo gordiano es el incremento del salario. La petición que han hecho los trabajadores está lejos de lo que la empresa está proponiendo. Pero vamos a trabajar para que se acerquen más, en la medida que se pueda».

En este sentido, lo que no se contempla es el incremento del pago que realiza el Ayuntamiento a la concesionaria. «Tal y como está firmado el contrato, nosotros no podemos mejorar esos precios. Hay una cláusula que dice que no hay revisión hasta que finalice», ha zanjado.