El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ertzainas patrullan por una calle de Vitoria. Rafa Gutiérrez

Le pillan traficando en Vitoria y se traga una bolsa con 10 gramos de cocaína

La Ertzaintza arresta a un hombre de 32 años que se resistió a los agentes durante el arresto. En Txagorritxu fue sometido a un lavado de estómago

David González

David González

Martes, 19 de agosto 2025, 00:59

Un delincuente habitual ingresó de urgencia la tarde del sábado en el hospital Txagorritxu tras «tragarse» una bolsita con unos 10 gramos de cocaína. ... Adoptó tan temeraria decisión cuando una patrulla de paisano de la Ertzaintza le interceptó en pleno 'pase' (transacción de droga) en el barrio de Judimendi, en Vitoria. El supuesto camello, quien acumula «numerosas» intervenciones y arrestos a lo largo de los últimos quince años, se introdujo el envoltorio en la boca cuando le dieron el alto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los autobuses de Altube no prestarán este curso el servicio universitario a Bilbao
  2. 2

    El hombre arrollado por un tren en Agurain era el superior de los claretianos de la localidad
  3. 3

    Más de 740.000 vascos pagarán 120 millones por no ajustar la subida de precios al IRPF
  4. 4

    Los autobuses de Altube no prestarán este curso el servicio universitario a Bilbao
  5. 5

    Más de 740.000 vascos pagarán 120 millones por no ajustar la subida de precios al IRPF
  6. 6 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  7. 7

    El hombre arrollado por un tren en Agurain era el superior de los claretianos de la localidad
  8. 8

    Mil kilómetros durante veinte años para recordar a su hijo asesinado por ETA
  9. 9

    El barco de Sobrón recibe a 3.000 viajeros en su primer mes de vida
  10. 10

    Así fue la primera noche de Aste Nagusia en urgencias de Basurto: «Vienen más por golpes que por borracheras»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Le pillan traficando en Vitoria y se traga una bolsa con 10 gramos de cocaína

Le pillan traficando en Vitoria y se traga una bolsa con 10 gramos de cocaína