Le pillan traficando en Vitoria y se traga una bolsa con 10 gramos de cocaína

Un delincuente habitual ingresó de urgencia la tarde del sábado en el hospital Txagorritxu tras «tragarse» una bolsita con unos 10 gramos de cocaína. ... Adoptó tan temeraria decisión cuando una patrulla de paisano de la Ertzaintza le interceptó en pleno 'pase' (transacción de droga) en el barrio de Judimendi, en Vitoria. El supuesto camello, quien acumula «numerosas» intervenciones y arrestos a lo largo de los últimos quince años, se introdujo el envoltorio en la boca cuando le dieron el alto.

Aunque los agentes trataron de sacarle la bolsa, el sospechoso, un varón de 32 años, consiguió ingerir la bolsita, aún a costa de romperla y poner en riesgo su salud. Fue trasladado de urgencia en una ambulancia hasta Txagorritxu, donde fue ingresado de urgencia, confirman fuentes internas de Osakidetza.

A lo largo de la tarde del sábado, según ha sabido este periódico, fue sometido a un lavado de estómago. En esta operación le encontraron parte de la sustancia ingerida, que será incluida en el expediente judicial.

Al parecer, no sufrió ningún colapso –habitual en esta clase de sucesos– porque «escupió parte de la droga» mientras forcejeó con los ertzainas. Provocó, por cierto, lesiones leves a uno de los 'askatus', como se conoce en la jerga a los policías de paisano, que le engrilletaron.

Investigado por dos delitos

Tras unas cinco horas en Txagorritxu, fue trasladado a la comisaría de Portal de Foronda. «Esa tarde apenas hubo patrullas en Vitoria y uno tuvo que quedarse con este señor hasta su traslado a nuestras dependencias», censuran medios policiales.

En la madrugada del domingo quedó en libertad con los cargos iniciales de «atentado a agente de la autoridad» y «delito contra la salud pública», a la espera de su convocatoria por algún juzgado de Instrucción. «Probablemente se tragó la droga por sus antecedentes y porque la cocaína está considerada una droga dura y, al margen de la cantidad aprendida, entraña penas reales de cárcel y en su caso, la expulsión», alumbra un abogado penalista.