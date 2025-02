Que no se pierda la magia

Joseba Fiestras Miércoles, 13 de mayo 2020, 00:20 Comenta Compartir

Decía José Hierro que la poesía se escribe cuando ella quiere. Lo que no sabía el narrador es que en Vitoria tiene cita fija. Elisa Rueda pensó, hace ya unos años, en convocar a los amantes del verso y nació 'Poetas en mayo', un festival al que no detiene ni el coronavirus. Este año la cita es virtual y se apuntan hasta los balcones. Pero la cuarentena da para mucho y la directora del certamen, además de a las letras, le da a los fogones. «Me estoy convirtiendo en una especialista en galletas sin gluten», confiesa Elisa, que hace pruebas con distintos tipos de harinas, juega con diferentes medidas..., «y luego no me acuerdo de cómo he hecho las que más me gustan», ríe.

El que no ha parado de trabajar por razones obvias es Kepa Urigoitia, «la única diferencia es que el teletrabajo lo puedo hacer en zapatillas», bromea el presidente del Colegio de Médicos de Álava. Las medidas de confinamiento hicieron necesario que combinara el trabajo presencial con el que puede cumplir desde casa, «lo que me ocupa muchas más horas de lo habitual y me deja poco espacio y ganas para otras actividades», asevera. De hecho, mientras otros han repasado todas sus estanterías, el galeno no ha podido continuar con el volumen que estaba leyendo. «Sigue con el marcador en la misma página que lo dejé hace dos meses».

El domingo 8 de marzo, el Mago Sun realizó su última actuación. La cancelación de espectáculos afectó al ilusionista alavés, que colgó la varita convirtiéndose de nuevo en Iñaki Ruiz de Galarreta. «Hacía muchos años que no estaba tanto tiempo sin actuar», revela el artista. Ahora, desde casa, prepara nuevos juegos, de esos que dejan con la boca abierta al respetable. Y no deja de mantenerse en forma. «Le doy a la bicicleta estática en la terraza todos los días para seguir haciendo números como el del escapismo de un tanque de agua que requiere mucha preparación física», explica.

La modelo Sonia Sáiz aún conserva los cromos con los que jugaba de niña en el patio de las Ursulinas y ahora los comparte con sus pequeños en sus muchos ratos de recreo. «Y por las noches, después de cenar, estamos viendo la saga de Harry Potter», cuenta la actriz.

«Esta situación ha desactivado una de mis mayores aficiones: charlar con la gente y tomar algo en cualquiera de nuestros estupendos bares», afirma Jesús Prieto. Preparar e impartir clases on line, tutorizar a un par de alumnos sus trabajos de fin de grado o rematar su último libro son sus ocupaciones. «Y me he leído por segunda vez 'Las maletas del viajero' del genial Saramago», apunta sonriente.