Peterson, la primera estrella del Jazz en Vitoria

La última vez que Oscar Peterson pisó Vitoria fue en 1991, en la 15ª edición del Festival de Jazz. Era ya su cuarta visita, una ... velada junto a sus habituales Herb Ellis, Ray Brown y Jeff Hamilton. Diez años antes, en 1981, había sido la primera gran estrella en deslumbrar en el polideportivo de Mendizorroza en una quinta edición que empezaba a consolidar el certamen como una cita de relieve internacional.

El legendario pianista (Montreal, 15 de agosto de 1925 – Mississauga, 23 de diciembre de 2007) repitió convirtiéndose en casi un símbolo del festival alavés. El titular que mejor resumía el impacto de su actuación lo publicó EL CORREO: «Oscar Peterson volvió a dejar boquiabierto al público». Fue en 1985, junto a Niels-Henning Ørsted Pedersen y Martin Drew, apenas dos años después de su visita con Ella Fitzgerald y Joe Pass (1983). También en 1975 actuó en el Jazzaldia donostiarra.

Ahora, coincidiendo con el centenario de su nacimiento, la editorial Libros del Kultrum publica en castellano 'Mi vida en el jazz', sus memorias. La obra recorre cinco décadas de música: los inicios marcados por la disciplina paterna, las horas de carretera, relaciones, episodios de racismo, figuras que lo inspiraron, premios (ocho Grammys), reconocimientos como el título de Miembro de la Orden de Canadá... Un relato en primera persona que los amantes del jazz querrán tener en sus estanterías tanto por el anecdotario como por las reflexiones del que está considerado uno de los mejores teclistas de la historia del género. Duke Ellington dijo de él que su «virtuosismo al piano es comparable al mejor caviar».

Vitoria no figura en estas páginas –editadas por primera vez en 2002, cinco años antes de su muerte a los 82 años– pero las fotografías en blanco y negro de sus visitas encajan con muchos de sus recuerdos. Uno de los más curiosos es cómo llegó al piano. No tuvo elección. Fue su padre, marino de profesión, quien decidió que todos en la familia serían músicos e impuso rutinas de práctica incluso cuando estaba de viaje. «Me veía obligado a dedicar horas a ensayar de verdad por miedo a las consecuencias», dejó escrito.

Para muchos ver en Vitoria a Peterson supuso tener por primera vez cerca a una leyenda del jazz en la ciudad. En 1982, la presencia de Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie y Stan Getz consolidaba el festival como una referencia ineludible en Europa. Iñaki Añua, que lo dirigió durante cuatro décadas, recuerda que se le «abrió el cielo» al ver que podía hablar con Peterson en francés –era canadiense–, ya que el gestor cultural dominaba más esa lengua que el inglés. Supo aprovecharlo para ganarse al pianista.

En sus memorias, Peterson menciona en varias ocasiones a su mánager, Norman Granz, figura clave también en las carreras de Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Art Tatum o Charlie Parker, como un firme defensor y el que le inculcó el gusto por la gastronomía. «Me llevó a probar platos de las mejores cocinas del mundo», cuenta. Precisamente, Añua solía contar una anécdota que ilustraba eso mismo. «¿Me llevarás al viejo establo a comer esa maravillosa comida negra?», le preguntó Peterson a Añua en una de sus visitas. Se refería a los chipirones en su tinta de El Portalón, la histórica casa de postas vitoriana que aparece en la imagen principal que acompaña este texto.

En esa instantánea también se evidencia otra pasión de Peterson: la fotografía. Siempre llevaba consigo una cámara. Pero también un cuarto oscuro portátil que le permitía revelar y copiar negativos de madrugada, en las habitaciones de hotel donde les tocara actuar. «Era el hobby perfecto para mi situación, porque encajaba con tanto viaje y tanto recorrido turístico», explica en el libro.

El programa 'Jazz entre amigos' que se emitió de 1984 y 1991 en La 2, presentado por el gran divulgador Juan Claudio Cifuentes, recuperó una de sus actuaciones en Vitoria y lo comparó con un Rolls-Royce. Ese símil automovilístico venía a decir que era un absoluto lujo, que no pasaba de moda y contaba con la mejor técnica. La actuación de 1991 –disponible en el archivo de la televisión pública española– incluyó piezas como 'Song to Elitha' o 'Blues Etude', que se llevó una larga ovación del pabellón vitoriano.

Pero no todo fue reconocimiento. Las visitas de Peterson eran las de alguien que ya tenía el aura de leyenda. En su primera actuación en Vitoria tenía 56 años ya. Hasta empezar a ser considerado una figura de talla internacional no lo tuvo fácil. Pianista profesional desde los 14 años, vivió en carne propia el racismo, especialmente en una gira por el sur de Estados Unidos en los años 50. «Ni de lejos estaba preparado para la opresión fascista que se vivía en los estados sureños. Una cosa es que te insulten, te digan esto o lo otro, o te prohiban el acceso a un lugar, por muy inaceptable que sea; otra muy distinta es vivir con el miedo metido en el cuerpo por si te van a agredir físicamente o simplemente acabar con tu vida», recuerda.

Los episodios de desprecio se sucedieron a lo largo de su vida. Y esa reflexión sobre las diferentes formas en las que se manifiesta el odio racial constituye una parte sobresaliente de la narración. «El racismo de los blancos, al principio, se empeñó en suprimir el jazz, tomada por poco menos que una aborrecible música de la jungla».

La cuarta edición del Festival de Jazz de Vitoria (1980), tan solo una antes a la llegada de Peterson, fue la «primero en el que hubo negros», recordaba Añua. Otra curiosidad de la primera visita de 1981 al certamen vitoriano es que compartió cartel con otro astro, Muddy Waters, considerado nada menos que el padre del Chicago blues.