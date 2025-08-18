El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Oscar Peterson pasea con su cámara junto a las puertas de El Portalón (1985). En el círculo, la portada del libro. J. Mingueza

Peterson, la primera estrella del Jazz en Vitoria

Se edita en castellano 'Mi vida en el jazz', el libro de memorias del legendario pianista canadiense,  que actuó cuatro veces en Mendizorroza

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:16

La última vez que Oscar Peterson pisó Vitoria fue en 1991, en la 15ª edición del Festival de Jazz. Era ya su cuarta visita, una ... velada junto a sus habituales Herb Ellis, Ray Brown y Jeff Hamilton. Diez años antes, en 1981, había sido la primera gran estrella en deslumbrar en el polideportivo de Mendizorroza en una quinta edición que empezaba a consolidar el certamen como una cita de relieve internacional.

