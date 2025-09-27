Las personas sordas reivindican sus derechos en Vitoria Una manifestación recorre la ciudad por el Día Internacional de este colectivo, que reclama la «accesibilidad a la información»

'La comunicación en lengua de signos no es un capricho, es necesaria'. Con este lema, las personas que sufren alguna discapacidad auditiva se han congregado este sábado en Vitoria con motivo del Día Internacional de las Personas Sordas. Los asistentes han arrancado la jornada en el barrio de Lakua, en la plaza junto a la estación de autobuses, para continuar con una manifestación que ha recorrido las calles de la ciudad para culminar en la plaza de la Virgen Blanca, punto donde se ha dado lectura a un manifiesto.

Impulsada por Euskal Gorrak y otras entidades como la Asociación de Personas Sordas de Álava (Arabako Gorrak) con el respaldo del Ayuntamiento vitoriano, la Diputación alavesa y el Gobierno vasco, la convocatoria pretendía reivindicar derechos como el acceso a la información, la educación o el trabajo de calidad para este colectivo. «Como personas sordas no recibimos la información igual que las personas oyentes y esa es la principal demanda», ha expuesto Kizkitza Velasco desde la agrupación alavesa.

El colectivo considera «muy importante» recibir esa información en ámbitos como las emergencias, el acceso a servicios médicos, la educación o dentro de las asambleas de trabajo. En realidad, esa necesidad se extiende a «todos los ámbitos» del día a día.

Evitar la soledad

Estas demandas las ha refrendado Aitor Bedialauneta, de Euskal Gorrak, que ha agregado que hay distintos perfiles de personas que sufren esta discapacidad, lo que requiere recursos adaptados a cada caso. Por ejemplo hay personas que no dominan la lengua signos y precisan «otro tipo de adaptación». En el caso de las personas mayores sordas, es beneficioso que participen en actividades o deportes y evitar que estén solas, ha abundado Enrique Castro desde la misma organización.

Desde 1980, Euskal Gorrak «viene luchando por la inclusión social de las personas sordas». Para ello ha impulsado «importantes medidas» en la comunidad autónoma con el objetivo de «eliminar las numerosas barreras que nos impiden el acceso a la información y a la comunicación, así como nuestra participación plena en la vida social, política, económica y cultural». La entidad está conformada por cuatro asociaciones de personas sordas adultas vascas en los tres territorios, mientras a nivel nacional, está integrada en la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE).