Vecinos de Nanclares de la Oca charlan sobre el suceso en un bar de la localidad. Igor Aizpuru

«Pensé que se había estampado un coche»

Iruña de Oca, en el epicentro del seísmo, no recuerda un temblor igual. El alcalde protesta por la falta de información

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:58

Comenta

En Iruña de Oca, ni los vecinos más veteranos recuerdan un temblor igual. «En la vida» habían sentido un suceso como el que ayer a ... las 00.10 hizo retumbar viviendas, locales y edificios. Tal vez por eso el seísmo, cuyo epicentro situaron expertos en una zona junto al río Zadorra en Trespuentes (uno de los cinco concejos pertenecientes al municipio alavés), alarmó aún más a residentes y animales de estas tranquilas localidades de la Llanada. Cerca de ese punto reside Javier Cuesta, que escuchó «una explosión» cuando estaba a punto de dormirse en la cama. Su perro se quedó «muy asustado», confesaba el hombre ayer por la mañana. «Estoy acostumbrado a escuchar explosiones de la cantera (situada cerca), pero esto no ha tenido ni punto de comparación», aseguró.

