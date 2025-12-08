El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista interior de la catedral Santa María. Jesús Andrade

La catedral vieja, Iruña Veleia y Arkaia, a salvo tras el terremoto

La Diputación de Álava realizará una «evaluación profunda»del estado del patrimonio cultural

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:55

Entre el patrimonio cultural alavés, una de las zonas que despertó ayer la atención de las instituciones fue el yacimiento arqueológico de Iruña-Veleia, un ... enclave de 126 hectáreas situado en Iruña de Oca, justo en el epicentro del terremoto y donde los vecinos sintieron el temblor con mayor intensidad. En una primera observación, no se localizaron desperfectos ni en el yacimiento ni en el centro de atención a visitantes. Los técnicos forales recorrieron también la Catedral de Santa María y otras excavaciones como Arkaia para comprobar la posible aparición de grietas, desprendimientos o alteraciones en sus estructuras. «No se ha encontrado ningún desperfecto», precisaron fuentes forales tras revisar distintos puntos del territorio.

