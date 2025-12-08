La catedral vieja, Iruña Veleia y Arkaia, a salvo tras el terremoto

Entre el patrimonio cultural alavés, una de las zonas que despertó ayer la atención de las instituciones fue el yacimiento arqueológico de Iruña-Veleia, un ... enclave de 126 hectáreas situado en Iruña de Oca, justo en el epicentro del terremoto y donde los vecinos sintieron el temblor con mayor intensidad. En una primera observación, no se localizaron desperfectos ni en el yacimiento ni en el centro de atención a visitantes. Los técnicos forales recorrieron también la Catedral de Santa María y otras excavaciones como Arkaia para comprobar la posible aparición de grietas, desprendimientos o alteraciones en sus estructuras. «No se ha encontrado ningún desperfecto», precisaron fuentes forales tras revisar distintos puntos del territorio.

A lo largo de la mañana, y pese a que la jornada festiva dejó a la institución con una plantilla mermada, los equipos técnicos realizaron un reconocimiento básico del estado de los bienes culturales. Su labor se centró en descartar daños inmediatos y en identificar posibles señales que requiriesen un seguimiento más detallado. Los responsables señalaron que se completarán verificaciones en los días sucesivos.

Sin daños materiales

«Se realizará una evaluación profunda este martes (hoy), pero de entrada todo está bien», trasladaron los portavoces. Tanto el diputado general de Álava, Ramiro González, como la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, coincidieron en lanzar un «mensaje de tranquilidad» y confirmaron que no se tenía constancia de daños personales ni materiales en las primeras horas del día.Todo indica que el patrimonio artístico y cultural no ha sufrido afecciones relevantes.