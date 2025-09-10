El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El acusado, a la derecha, necesitó de una traductora para seguir el juicio en la Audiencia Provincial de Álava. D. G.

El peluquero que vendía cocaína por whatsapp en Vitoria

Audiencia Provincial de Álava ·

Solicitan 4 años de cárcel para un acusado de entregar 1,9 gramos a un cliente en su coche. «Lo habitual ahora es reservar la droga por el móvil», dicen agentes de la Ertzaintza y la Policía Local

David González

David González

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:42

«Tenía un número de teléfono al que llamaba para pedir la cocaína. Me mandaban una ubicación por whatsapp y allí pagaba en mano». Un ... antiguo residente en Vitoria, actual vecino de una localidad islandesa, firmó ayer miércoles esta revelación en el juicio que abrió la temporada postvacacional en la Audiencia Provincial de Álava.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un reputado chef vitoriano reabrirá el Mesón un año después de su cierre
  2. 2

    El día que Querejeta llamó «energúmeno» al primer ministro israelí
  3. 3

    La mejora de Olárizu para la romería genera otro choque con los jardineros en huelga
  4. 4

    El gimnasio del centro comercial de Lakua tendrá cuatro piscinas y un bar
  5. 5 El Euromillones deja 123.000 euros en Vitoria
  6. 6 Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  7. 7

    Álava solicitará al Gobierno vasco radares para acabar con las muertes en el puerto de Azazeta
  8. 8

    Buscan a dos presos que no regresaron a la prisión de Zaballa al terminar sus permisos
  9. 9

    Buscan a dos presos que no regresaron a la prisión de Zaballa al terminar sus permisos
  10. 10

    Multa a los padres de los menores que vapeen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El peluquero que vendía cocaína por whatsapp en Vitoria

El peluquero que vendía cocaína por whatsapp en Vitoria