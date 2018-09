Paul Urkijo: «Que vean tu película en Estados Unidos sienta el doble de bien» El director alavés Paul Urkijo, con dos de los premios Cthulhu. / E. C. 'Errementari' se consagra en el Film Quest Festival de Utah con galardones al mejor filme, director, actor secundario, vestuario y maquillaje NATXO ARTUNDO Martes, 18 septiembre 2018, 01:18

«En la Ciudad de R'lyeh, el difunto Cthulhu espera soñando», repetían los acólitos del Gran Primigenio creado por H.P. Lovecraft. Y, vistos los reconocimientos obtenidos por el filme 'Errementari' en el FilmQuest de Utah (Estados Unidos), tal vez el ente que da aspecto y forma a los galardones vea una onírica historia en torno a un herrero y al mismísimo diablo. Paul Urkijo, cansado del viaje pero satisfecho por los cinco premios de su largometraje, explica sus primeras impresiones tras aterrizar en Euskadi.

- Enhorabuena. ¿Esperaba cinco premios, artísticos y técnicos?

- Muy bien, la verdad. Es una alegría. Siempre que voy a un festival y tengo nominaciones procuro no hacerme ilusiones. Puede pasar cualquier cosa, porque es el jurado quien decide. En este caso íbamos con once nominaciones, más una secreta, que era la de mejor película. Nos la hemos llevado, así como la de mejor director -que a mí me alegra mucho personalmente- y Eneko (Sagardoy) como mejor actor secundario, mejor vestuario para Nerea Torrijos y mejores efectos especiales de maquillaje para Pedro Rodríguez. Una maravilla.

- ¿Cómo han sido la ceremonia y el ambiente, glamurosos o profesionales, sin más?

- Es un festival como lo hacen los americanos, todo muy llamativo, con muchos disfraces, tipo la Comic Con. A pesar de no ser muy grande, es un festival con mucho empaque. Al final, Utah es un estado muy del interior y bastante conservador. Y se generan muchos movimientos 'underground' o de inquietud cultural. Llevan unos cuantos años con esta cita y tiene un espíritu muy llamativo. Acude también gente de Hollywood, como el maquillador de 'Piratas del Caribe' o de películas de Marvel, que dio unas charlas. O un director de arte de filmes de Freddy Krueger... Se lo montan muy bien y tienen muchas conexiones con festivales como el de Austin o el ScreamFest de Los Ángeles.

- ¿Es una satisfacción especial ser premiado en este marco?

- La verdad es que sí. Es gente con la que conectas muy bien y la película ha gustado mucho. Al final del pase, la gente se levantó y hubo una ovación que fue una maravilla. Todos los días la gente se me acercaba y me decía que le había encantado, que era muy completa, de género fantástico, pero también con terror y emocionante. Es parte de mi público más objetivo. Una gozada.

- ¿Le han comentado algo sobre el euskera? Imagino que les sonará exótico.

- Contacté con la comunidad vasca de Utah y fueron en grupo a ver la película. Fue una cosa muy bonita. Estuve hablando con ellos, gente que lleva muchos años viviendo allí y saben inglés, pero no castellano y están aprendiendo euskera. En todos los sitios donde voy, la lengua es un plus: les parece más exótico, es un sonido especial y te dicen que tiene que ser en este idioma.

La llamada de Cthulhu

- Vista en detalle la estatuilla de los trofeos, da hasta cierta impresión...

- La estatua está basada en la criatrura primigenia de los relatos de H.P. Lovecraft, que es el gran Cthulhu. Es un monstruo con cabeza de pulpo y demás, uno de mis personajes de ficción favoritos y uno de mis escritores favoritos. Cuando seleccionaron la película en el festival y vi el trofeo, me pareció el más bonito que había visto en mi vida. De verdad, me parece una preciosidad. Es de un autor de Estados Unidos y que tu película sea vista allí, por un público acostumbrado a ver las de Hollywood, sienta el doble de bien.

- En alguna ocasión ha hablado de su interés por las tradiciones y su mitología. ¿Trabaja ahora en alguna idea en esta línea?

- Sí, la verdad es que todo lo que voy haciendo y las ideas que tengo de cara al futuro van en esa misma línea: género fantástico, relacionado con folklore, mitología y tradición. Creo que hay un material muy poderoso que a mí me atrae especialmente y me encanta. Desde luego, trabajo ahora en dos proyectos y ambos tienen que ver con folklore y mitología. En este caso, vasca también.

- ¿Qué recorrido por festivales tiene pendiente 'Errementari'?

- El siguiente al que vamos es el Zinemaldi de Donosti. Se estrenó hace casi un año en Sitges y hemos estado por festivales de prácticamente todo el mundo: Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, Eslovenia, Francia... Ahora tenemos la oportunidad de proyectarlo en el ciclo donostiarra Zinemira y es un regalo, porque es nuestro festival, nuestra casa. Por otro lado, tenemos una selección en Nueva York. La película va a salir en una plataforma digital muy conocida -ya está en Filmin y en blu ray-, y estando ya en casa de la gente irá a menos festivales. La verdad es que yo ya tengo ganas de empezar con la siguiente.

- ¿Qué puede contar de ese nuevo filme?

- Sólo que es de género fantástico, inspirado en folklore de aquí, como 'Errementari', y que espero anunciar el proyecto lo antes posible.