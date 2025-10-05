El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La investigadora Amaia Ortiz, en la finca donde se ubica el proyecto en Arkaute.

La investigadora Amaia Ortiz, en la finca donde se ubica el proyecto en Arkaute. Jesús Andrade

Las patatas que crecen al calor de placas solares

Un ambicioso proyecto liderado por Neiker en Arkaute servirá para regular la actividad agrivoltaica a nivel nacional

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Domingo, 5 de octubre 2025, 01:25

Los campos de Arkaute junto a la sede del centro de investigación Neiker acogen desde hace medio año la infraestructura agrivoltaica más grande de España. ... Se trata de casi una hectárea de superficie en la que se han instalado 212 módulos fotovoltaicos y que será «clave» para redactar una normativa nacional que en el futuro regule el uso de los terrenos agrícolas para producir energía limpia. El incremento de instalaciones de paneles solares en los últimos años genera una competencia por el suelo con el sector primario que es necesario abordar cuanto antes.

elcorreo Las patatas que crecen al calor de placas solares