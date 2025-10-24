La pasión coral se expande por Álava con alianzas en un otoño cargado de actuaciones

Un trimestre de lo más intenso para la voz. La Coral Manuel Iradier, la más longeva de Álava, mantiene esa pasión intacta con proyectos que ... resultan novedosos pese a contar con cerca de 65 años de historia. Entre esos nuevos retos y colaboraciones de este otoño se encuentra una actuación este mismo domingo (19.00 horas) junto a la agrupación musical San Roque de Llodio en la iglesia de San Pedro de Lamuza. Dos meses más tarde, el 27 de diciembre, será el turno de Laguardia, donde compartirán escenario con la agrupación musical de la localidad de Rioja Alavesa en la iglesia de San Juan Bautista.

«Nos da valor a nosotros y a las bandas también», explica su directora, Estíbaliz Delgado, acerca de estos dos encuentros de un ciclo patrocinado por Fundación Vital. «Nunca habíamos hecho nada con las bandas de los pueblos de Álava, y creemos que puede resultar muy interesante», destaca acerca de dos compromisos en los que se estrechan lazos con diferentes formaciones. Esta formación, que ha llegado a actuar en una audiencia privada ante el Papa Juan Pablo II en Castel Gandolfo y ha en diferentes citas en Suiza, Polonia, Austria, Bulgaria o Argentina.

Ampliar El grupo Erribera Beitia participa en el ciclo Recorriendo Álava.

En este proyecto de cercanía se subraya el talento de la creación alavesa con dos programas muy diferentes. En el repertorio de Llodio figuran obras de maestros vascos como 'Zeruko deia', de Luis Aramburu, y 'Eusko Irudiak', de Guridi. En Laguardia, en cambio, el repertorio se abre a piezas más populares y es que Eduardo Moreno, compositor, compositor, director e investigador ha preparado un arreglo de cuatro canciones de Nino Bravo. «Es un gran compositor y arreglista. Está siendo algo distinto y divertido, tanto de preparar como de cantar», señala Delgado acerca de este referente musical. Al igual que el trabajo con la directora Sandra Veiga, «con mucha energía y brillo», está suponiendo un descubrimiento para la formación compuesta por 58 cantantes.

Ampliar Andere Abesbatza participa en un concierto de Respaldiza este sábado.

Aunque la logística se complica a la hora de colaborar con otras formaciones, «merece la pena». La coral Manuel Iradier viene de llenar dos días seguidos la Catedral de Santa María junto a la Banda Municipal de Vitoria el 2 y 3 de octubre, con motivo del 25 aniversario del Museo de los Faroles. Las invitaciones volaron en pocas horas. «Cuando ves ese interés de la gente sientes una mayor exigencia», apunta Delgado, que en este animado arranque de curso. ¿Que si están en forma? «Además de estar en buena forma, tenemos ilusión y ganas de meter todas las horas que hagan falta para sacar trabajos dignos».

Por pueblos

Tras esos compromisos, la coral se unirá a una cita ya consolidada en el calendario musical, el ciclo Recorriendo Álava, que celebra su novena edición impulsado por la Federación Alavesa de Coros y la Diputación Foral. Esta iniciativa, que comenzó hace tres años, tiene como objetivo acercar la música coral a los pueblos de la provincia y poner en valor el talento de las agrupaciones locales.

Ese tour arrancará este mismo sábado en Respaldiza, con las actuaciones de Andere Abesbatza, Enol Abesbatza, Canta Cantorum y Biotsak (Llodio), todas ellas en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. A partir de ahí, el ciclo recorrerá Gamarra, Legutiano, Zalduondo, Salinas de Añana... en una agenda que se extenderá hasta el 20 de diciembre. El cierre se producirá también en Rioja Alavesa, Samaniego, con la reunión de voces del Coro San Prudencio Egunsentia, Maiora Canemus, Arantzabela y Coral Gurasoak, en otra reivindicación del talento próximo.