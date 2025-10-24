El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Coral Manuel Iradier estrena colaboraciones en Llodio y Laguardia este año.

La pasión coral se expande por Álava con alianzas en un otoño cargado de actuaciones

La Coral Manuel Iradier actuará en Llodio y Laguardia y el ciclo Recorriendo Álava anima la agenda con siete recitales

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:12

Un trimestre de lo más intenso para la voz. La Coral Manuel Iradier, la más longeva de Álava, mantiene esa pasión intacta con proyectos que ... resultan novedosos pese a contar con cerca de 65 años de historia. Entre esos nuevos retos y colaboraciones de este otoño se encuentra una actuación este mismo domingo (19.00 horas) junto a la agrupación musical San Roque de Llodio en la iglesia de San Pedro de Lamuza. Dos meses más tarde, el 27 de diciembre, será el turno de Laguardia, donde compartirán escenario con la agrupación musical de la localidad de Rioja Alavesa en la iglesia de San Juan Bautista.

