El parque de Judimendi iniciará esta semana su remodelación integral. Las obras, que se han adjudicado a la empresa Viveros Eskalmendi, se alargarán durante cuatro meses y darán a esta zona lúdica una nueva imagen con juegos adaptados para todos los niños, además de un espacio amigable para los perros, que podrán disfrutar de todo un circuito de entrenamiento tipo 'agility', el segundo público de Vitoria.

Esta intervención, para la que el Ayuntamiento destinará 228.000 euros, da respuesta a una petición reiterada del vecindario del barrio y tiene como objetivo modernizar y diversificar los usos de este emblemático espacio verde. La mayor novedad es la creación del espacio canino 'agility' en una parcela del parque que mide unos 600 metros cuadrados y que estará delimitada por un seto perimetral. El área de entrenamiento contará con dos accesos desde diferentes rincones y dentro habrá un circuito equipado con pasarela, obstáculos, plataformas, slalom, túnel y trampolín. No faltarán bancos, una fuente, papeleras especiales y buen alumbrado público.

El espacio para los niños será además doblemente atractivo, al incorporar nuevos juegos en dos zonas. En la que está situada en el extremo sur, habrá elementos lúdicos naturalizados y con un diseño más inclusivo. Habrá un columpio tipo carrusel, una torre interactiva con cuerdas, un juego de equilibrio con postes tipo zancos, un columpio-nido y una tirolina de 25 metros de longitud. En el área ubicada junto al bar-cafetería se incorporarán dos nuevos juegos para los más pequeños. Ambas estancias tendrán pavimentos de caucho y corteza de pino, así como nuevo mobiliario urbano.

Esta intervención, en palabras de la concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazabal (PNV), «es una apuesta por un parque más completo, donde cada persona encuentre su lugar. Un espacio pensado para el juego, el descanso, el paseo y el encuentro. En definitiva, una mejora significativa para la calidad de vida del barrio».