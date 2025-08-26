El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen del aparcamiento de autocaravanas de Lakua. Igor Martín

El parking de autocaravanas de Lakua avanza para ser de pago

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Martes, 26 de agosto 2025, 18:36

El parking de autocaravanas de Lakua está más cerca de comenzar a ser de pago. El lunes acabó el plazo para presentar alegaciones a la ordenanza que regulará el uso de esta zona y el Ayuntamiento sólo ha recibido una propuesta de la Plataforma Estatal del Karavaning (PEKA). Este colectivo solicita al departamento de Espacio Público que las caravanas (que necesitan ser arrastradas por otro vehículo para moverse) también puedan acceder al recinto.

En realidad, explican desde el Consistorio, no tienen prohibida la entrada. Pero el conjunto de coche-caravana no puede superar las dimensiones de la plaza habilitada, que tiene 8 metros de largo. Es decir, sólo podrán aparcar aquellas de tamaño reducido. El Gobierno local, que aún puede recibir más alegaciones si alguien las ha presentado por correo postal, responderá a esta medida. Pero el texto (aprobado de forma inicial en junio) no sufrirá ninguna modificación porque, de lo contrario, estos habitáculos «podrían entorpecer la movilidad en el entorno».

Para empezar a cobrar por la entrada en este aparcamiento (entre 5 y 15 euros) la ordenanza pasará de nuevo por la Junta de Gobierno Local, una comisión y Pleno municipal. Además, se está ultimando un reglamento específico con las condiciones que regularán el uso de este parking y se está mejorando la 'app' de reservas PVerde. Eso sí, su gestión ya está decidida y se adjudicará en las próximas semanas a la empresa Intelligent Parking, por un importe de 37.631 euros y un contrato de dos años, prorrogable a otro más.

