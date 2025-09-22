El Palacio Europa acoge este miércoles 'Susurros nocturnos', un viaje «misterioso y evocador» Iker Olazabal lleva la batuta del segundo concierto de la temporada de la Banda Municipal, que cuenta con Lander Fernández como solista y todas las entradas vendidas

A pesar del título, el programa 'Susurros Nocturnos' se escuchará (y bien alto) en el Palacio Europa este miércoles 24 de septiembre a partir de las 19.30 horas. La Banda Municipal de Música de Vitoria protagoniza su segundo concierto de la temporada de abono con unas partituras que conjugan lo «misterioso y evocador» que es la noche para muchos. Además, contará con el clarinetista Lander Fernández como solista, en la obra firmada por Johan de Meij ('Trittico Ecclettico'), compositor residente de la actual temporada. «Es uno de los grandes compositores de música para banda sinfónica», remarca Fernández. La mejor prueba de la buena acogida de la formación es que ha vuelto a agotar todas las entradas para este pase.

El programa dirigido por Iker Olazabal también tratará temas como la catástrofe ecológico. «Buscamos trascender lo puramente interpretativo para convertirlo en una experiencia que llegue al corazón del público y que demuestre nuestra pasión por la música», defiende Olazabal acerca de esta selección de piezas. 'The Ambitious Plan', de José Alberto Pina; 'Mary Shelley Meets Frankenstein: A Modern Promethean Tango', de Erika Svanoe; y 'Marea Negra', de Antón Alcalde, completan el repertorio.

La concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, ha señalado que esta propuesta es una invitación a escuchar con otros sentidos y a dejarnos llevar por la atmósfera de la noche» en otra apuesta de calidad de la formación. La temporada arrancó el pasado 10 de septiembre con 'El Umbral del Sueño', un concierto en el que llevó la batuta Luis Orduña y lució piezas como 'Magic Overture', de Thomas Doss; 'In Dreams', de Cait Nishimura o 'T-bone Concerto', de Johan de Meij.