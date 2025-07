Otra vez sin empresa para demoler el edificio de 'Cuchi' 79 de Vitoria

Rosa Cancho Miércoles, 23 de julio 2025, 00:08 Comenta Compartir

A la tercera no ha sido la vencida. El Ayuntamiento no tiene quién le derribe el edificio del número 79 de la calle Cuchillería que ... amenaza ruina. Aunque en esta ocasión había una empresa interesada, la parte contratante, o sea Urbanismo, ha considerado que no reúne los requisitos técnicos para acometer una demolición por la que se está dispuesto a pagar 96.330,50 euros sin IVA, 10.000 más que en las otras ocasiones. Así, de nuevo se declara desierto el concurso y se volverá a repetir, según informaron portavoces municipales.

Así, este bloque, de titularidad privada y con cuatro viviendas y un local, añadirá meses de espera para su derribo. Como mínimo, hasta final de año. Y eso que no puede esperar demasiado ya que se trata de uno de los edificios del Casco Viejo que más urge renovar. Acumula más de cinco años vacío tras su desalojo a finales de 2019 por «cuestiones de seguridad». Del siglo XIX (fue levantado en 1864), arrastraba graves deficiencias que llevaron al Consistorio a insistir a los propietarios en su rehabilitación. Sin embargo, visto que los dueños no hicieron frente a la inversión (probablemente por falta de recursos) y que el avance del deterioro era imparable, el Ayuntamiento optó por desalojar las dos viviendas que seguían habitadas hasta que se garantizase su integridad. Pero Urbanismo no arroja la toalla. También le costó avanzar con el solar de Nueva Dentro 21 -23 y recientemente ha anunciado que ya tiene constructor para las ocho nuevas viviendas de alquiler para jóvenes que se levantarán en ese terreno. Ensanche 21 ha elegido a la constructora Campezo Obras y Servicios para que levante los apartamentos, para lo que le pagará casi 1,5 millones de euros. Es una vivienda colectiva y tendrá tres alturas, además de bajocubierta y planta baja. Se prevé que cuente con un local comercial y en el portal habrá una zona común para bicicletas.

