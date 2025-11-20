La OTA de Vitoria incorporará el ticket virtual de 15 minutos gratis

Novedades en la OTA de Vitoria. El estacionamiento regulado -funciona de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 ... a 20.00 y sábados de 10.00 a 14.00- permite aparcar los primeros 15 minutos gratis, para lo que hay que sacar un talón gratuito de la máquina. Lo que ocurre es que esta opción solo está disponible con ese tique físico. Y en muchas ocasiones genera molestias por el tiempo que se tarda en llegar desde el hueco donde se ha dejado el vehículo hasta un parquímetro.

Esto va a cambiar próximamente con la incorporación del tique virtual, que se podrá expender también a través de la aplicación móvil. El Ayuntamiento está trabajando con la empresa EYSA, que ha de proporcionar el soporte de información a los desarrolladores de las 'app', según ha anunciado el Departamento de Espacio Público y Barrios. Respecto al plazo para implementar esta nueva funcionalidad, espera que esté en funcionamiento «en el mes de enero». Se trata de una situación que desde el Consistorio ya tenían «detectada», pese a que el número de quejas es «escaso».

Además del ticket gratuito de 15 minutos, el Ayuntamiento recuerda que se dispone también de las plazas de alta rotación especial (que son de 15 minutos con horarios diferentes a los de la OTA o de 30 minutos en colegios, centros cívicos....) que también se quieren incorporar en parquímetros y las app. Respecto a la escasez de parquímetros en algunas zonas, lo que también provoca molestias a quienes tienen que sacar el tique, las mismas fuentes recuerdan que se ha licitado un contrato para la adquisición de nuevos expendedores, que esperan que lleguen para diciembre.

Tres aplicaciones

Son tres las aplicaciones móviles con las que se puede abonar el ticket por aparcar en Vitoria: ElParking, Telpark (cobra una comisión del 10% desde junio de 2023) y Easypark (se implantó en septiembre del año pasado y también cobra comisión).

La capital alavesa estrenó el pasado septiembre su mayor ampliación de la OTA con 5.000 plazas en cinco barrios. Los huecos de pago se han duplicado en la ciudad al activarse en Arana, Aranbizkarra, Santa Lucía, Aranzabal y San Martín, con un aluvión de solicitudes de tarjeta de residente.