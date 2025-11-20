El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La OTA de Vitoria incorporará el ticket virtual de 15 minutos gratis

El Ayuntamiento trabaja para habilitarlo en la 'app', ya que hasta ahora solo se puede obtener de forma física, y prevé que estará operativa en enero

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Miércoles, 19 de noviembre 2025

Novedades en la OTA de Vitoria. El estacionamiento regulado -funciona de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 ... a 20.00 y sábados de 10.00 a 14.00- permite aparcar los primeros 15 minutos gratis, para lo que hay que sacar un talón gratuito de la máquina. Lo que ocurre es que esta opción solo está disponible con ese tique físico. Y en muchas ocasiones genera molestias por el tiempo que se tarda en llegar desde el hueco donde se ha dejado el vehículo hasta un parquímetro.

