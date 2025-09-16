El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Nerea y el pequeño Leo acuden a la vacunación este martes en el centro de salud de Zabalgana. Rafa Gutiérrez.

Osakidetza inicia la vacunación masiva a bebés para prevenir la bronquiolitis

Se inmunizará a recién nacidos, prematuros de hasta 1 año y pequeños de entre 0 y 2 años con ciertas enfermedades. El año pasado se llegó a 1.623 niños en Álava

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:04

Osakidetza ha iniciado este martes una nueva vacunación masiva frente a la bronquiolitis aguda en bebés. La campaña, que se prolongará hasta el mes de ... marzo, se dirige a recién nacidos, prematuros de hasta 1 año y pequeños de entre 0 y 2 años con ciertas enfermedades pulmonares, cardiológicas, neurológicas o inmunitarias. En la temporada pasada, Osakidetza logró inmunizar a 10.049 niñas y niños contra la bronquiolitis aguda: 1.623 en Álava, 5.032 en Bizkaia y 3.394 en Gipuzkoa. Se espera que en esta ocasión las cifras sean similares.

