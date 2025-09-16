Osakidetza inicia la vacunación masiva a bebés para prevenir la bronquiolitis

Osakidetza ha iniciado este martes una nueva vacunación masiva frente a la bronquiolitis aguda en bebés. La campaña, que se prolongará hasta el mes de ... marzo, se dirige a recién nacidos, prematuros de hasta 1 año y pequeños de entre 0 y 2 años con ciertas enfermedades pulmonares, cardiológicas, neurológicas o inmunitarias. En la temporada pasada, Osakidetza logró inmunizar a 10.049 niñas y niños contra la bronquiolitis aguda: 1.623 en Álava, 5.032 en Bizkaia y 3.394 en Gipuzkoa. Se espera que en esta ocasión las cifras sean similares.

«Se ha demostrado que la vacunación es muy eficaz. El año pasado se inmunizó a más del 90% de la población diana y se redujeron un 35% las consultas en Atención Primaria y Urgencias mientras que los ingresos bajaron un 50%», ha trasladado este martes Yolanda Tazo, enfermera de Pediatría del centro de salud de Zabalgana de la OSI Araba. «Antes solo se vacunaba a los menores de riesgo y se hacía con dos pinchazos, ahora con esta nueva vacuna solo es uno», ha añadido.

La bronquiolitis es una patología respiratoria que afecta principalmente a menores de dos años. Muestra síntomas similares a los de un catarro (mocos, tos, fiebre), pero al cabo de unos días puede complicarse y causar dificultades al respirar, pitidos o fatiga durante la toma de la leche. «En esos casos hay que verles en consulta muy a menudo o incluso hospitalizarles», ha explicado Tazo.

Habitualmente se da en forma de epidemia entre los meses de octubre y marzo, con un pico máximo de incidencia entre noviembre y diciembre. Nerea Ilundain es pediatra además de madre del pequeño Leo, de dos meses. Esta mañana ambos han acudido al ambulatorio de Zabalgana para recibir la vacuna. «Ha llorado un poquito pero ha ido muy bien. Yo soy pediatra y es lo que recomendamos en consulta según la evidencia científica. No he tenido ninguna duda en aplicar la inyección a mi hijo», ha compartido la doctora.

Infección contagiosa

El preparado que inyecta Osakidetza a los bebés es Nirsevimab. Se trata de un anticuerpo monoclonal que se administra en una única dosis. Puede prevenir la enfermedad, pero sobre todo evita desarrollar las formas más graves de la bronquiolitis aguda. Cabe recordar que es una infección contagiosa, por lo que Osakidetza aconseja que los bebés sanos no estén en contacto con niños más mayores o adultos resfriados. La enfermera Yolanza Tazo insiste además en la importancia de la higiene de manos para reducir los casos y en «evitar zonas de humo y tabaco y espacios con mucha gente».

Coincidiendo con el inicio de la epidemia, todos los centros de Osakidetza pondrán en marcha la Ruta Asistencial Integrada de Bronquiolitis, que reúne las actuaciones a llevar a cabo con una atención homogénea desde el primer momento. Además, dentro de esta iniciativa se facilitará a las familias información a través de material escrito y audiovisual sobre la enfermedad y su manejo.