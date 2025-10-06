Osakidetza inicia la vacunación contra la gripe con 6.551 citas en Álava

Osakidetza ha iniciado este lunes la campaña de vacunación contra la gripe en los centros de salud tras una primera fase en las residencias de ... mayores. El Servicio Vasco de Salud dispone de cerca de 800.000 dosis para inocular a la población de Euskadi y desde que el jueves se abrieran los canales para coger cita más de 43.000 personas lo han hecho ya. En Álava en concreto se han agendado 6.551 citas (de los que 743 son niños y 3.142 son mayores de 80 años).

En esta edición, se administrará una vacuna reforzada a los mayores de 75 años, que también podrán recibir de forma simultánea el preparado contra el covid. «El objetivo es proteger al mayor número de personas posible, empezando por los más vulnerables», trasladan desde el departamento. En este caso se considera 'población diana' los mayores de 60 años, los niños entre 6 meses y 5 años, mujeres embarazadas, personas con inmunosupresión o que padecen algún tipo de patología crónica y personal de servicios sociales y sanitario además de trabajadores de guardería o servicios públicos esenciales.

Otro año más, Osakidetza quiere poner el foco en la vacunación de la población infantil «no solo por las complicaciones que puedan presentar en su salud sino por tratarse de una población con capacidad para transmitir a otras personas la enfermedad». Para facilitar la adherencia y evitar las molestias del pinchazo, se volverá a recurrir a la vacuna intranasal a partir de los 2 años y hasta los 5.

Las personas que pertenezcan a la población diana pueden solicitar cita para la vacunación a través de la web de Osakidetza o llamando a los centros de salud. Los mayores de 80 años recibirán la llamada para informarles de la campaña. En el caso de no pertenecer a la población diana se deberá esperar hasta principios de noviembre.

«Viene muy bien»

Víctor Vidondo ha sido uno de los primeros en vacunarse este lunes en el centro de salud de Olárizu. «Me he puesto las dos, la de la gripe y la del covid. Viene muy bien porque aunque llegue la enfermedad lo hace de manera más floja», comparte este hombre de 68 años. Juana María Goicoechea sostenía los mismos argumentos a sus 79 años aunque en su caso solo ha recibido el preparado para la gripe. «No tengo ninguna patología y por suerte apenas he tenido que tirar de médicos, pero viene bien ponérsela para protegerse».

También ha estado presente en el ambulatorio de Olárizu en este primer día de campaña el viceconsejero de Salud del Gobierno vasco, Gontzal Tamayo. Ha subrayado que la vacunación es la herramienta más eficaz para disminuir la incidencia pero sobre todo para reducir la gravedad y la mortalidad de esta enfermedad. «Es la mejor manera de protegernos individualmente y sobre todo para proteger a aquellos que son más vulnerables», ha trasladado Tamayo.

Además de vacunarse, Osakidetza recuerda que se puede prevenir la gripe y el covid respetando una serie de medidas como la higiene de manos, cubrir la boca y la nariz al toser y estornudar, el uso de pañuelos desechables, ventilar espacios frecuentemente y el uso de mascarillas en caso de presentar síntomas o estar en contacto con personas vulnerables.