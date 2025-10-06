El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una niña recibe la vacuna este lunes en el centro de salud de Olárizu. Jesús Andrade.

Osakidetza inicia la vacunación contra la gripe con 6.551 citas en Álava

Se administrará una vacuna reforzada a los mayores de 75 años, que también podrán recibir de forma simultánea el preparado contra el covid

Sara López de Pariza

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:17

Osakidetza ha iniciado este lunes la campaña de vacunación contra la gripe en los centros de salud tras una primera fase en las residencias de ... mayores. El Servicio Vasco de Salud dispone de cerca de 800.000 dosis para inocular a la población de Euskadi y desde que el jueves se abrieran los canales para coger cita más de 43.000 personas lo han hecho ya. En Álava en concreto se han agendado 6.551 citas (de los que 743 son niños y 3.142 son mayores de 80 años).

