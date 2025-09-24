Osakidetza incorporará psicólogos en dos centros de salud de Álava Tratarán a personas con problemas de bienestar emocional que sufran de ansiedad, depresión o insomnio

Osakidetza va a incorporar psicólogos a sus centros de salud de Atención Primaria. Lo va a hacer de forma progresiva. En esta primera etapa va a dotar de estos profesionales a 13 ambulatorios. De ellos 7 estarán en Bizkaia, 4 en Gipuzkoa y 2 en Álava. El proyecto ha sido presentado este miércoles a los sindicatos durante el transcurso de la mesa sectorial que ha celebrado Osakidetza. En el caso concreto de Álava los elegidos han sido Lakuabizkarra y Salburua.

Más adelante este proyecto se extenderá a más centros de salud con el fin de dar respuesta al incremento de la demanda de atención por problemas de salud mental.

Con la figura de psicólogo de Atención Primaria, Osakidetza busca dar «una atención más ágil y cercana» a las personas que precisan de ayuda para su «bienestar emocional». Se centrarán en la atención de problemas relacionados con la ansiedad, la depresión o el insomnio. Asistirán a los pacientes a través de una intervención grupal en la que se trabajarán habilidades para poder afrontar dichos problemas.

Salud explica que estos profesionales tendrán una función intermedia entre los médicos de familia y la red de salud mental. No realizarán diagnósticos, ni pautarán tratamientos. Actuarán por medio de «intervenciones». Serán los médicos de familia quienes deriven a aquellos pacientes con cuadros severos que precisen atención especializada en los centros extrahospitalarios con los que cuenta Osakidetza.

«De esta manera, se pretende dar una respuesta más ágil y accesible a las personas que padezcan malestar emocional, ya que encontrarán atención psicológica en su propio centro de salud de referencia, sin necesidad de desplazarse. Con esta incorporación se acerca la atención profesional en salud mental al primer nivel asistencial, facilitando una atención más rápida y cercana, y ofreciendo así una atención integral en la red de Atención Primaria», explican desde Osakidetza.