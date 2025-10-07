Organizan recogidas de ropa y alimentos en tres barrios de Vitoria para los refugiados malienses El Sindicato de Vivienda llama a la «solidaridad» con campañas cada viernes de octubre desde el día 17 en Salburua, el Casco Viejo y Arana ante la «inacción» de las instituciones

Elena Jiménez Martes, 7 de octubre 2025, 19:57 | Actualizado 20:07h. Comenta Compartir

Vecinos de Vitoria y del Sindicato de Vivienda de la capital alavesa han organizado este mes de octubre tres jornadas para la recogida de ropa de abrigo y productos básicos que permitan aliviar la situación de los los refugiados malienses que todavía subsisten en soportales de Salburua, frente a la sede de la Policía Nacional en Betoño, mientras esperan una cita para solicitar el asilo político. Las campañas para la recogida de prendas de invierno y alimentos se iniciarán el viernes 17 en el centro cívico de Salburua, continuarán el día 24 en el Casco Viejo, en el Farolón, y terminarán en Arana el 31, en la plaza Itxasberri. Todas serán de 18.00 a 20.00 horas.

En la actualidad hay cerca de una treintena de solicitantes de refugiados que se ven abocados a vivir en la calle, después de que el Gobierno central y vasco haya realizado varios traslados, que continúan produciéndose. Con todo, los portavoces de este colectivo de vivienda y residentes voluntarios del barrio han advertido este miércoles por la tarde en una comparecencia que las llegadas son «constantes» y que «la situación es desesperada». «Las citas se están dando para verano de 2026 y otros procesos que se encuentran en fases más avanzadas no la tienen hasta 2028», han señalado.

Asimismo, han afeado la «inacción de las instituciones competentes, que a pesar de que afirmen que se está gestionando todo como es debido, la verdad es que los servicios de acogida están saturados y no tienen capacidad para dar respuestas. Mientras, cada día nuevas personas llegan y se topan en una situación de desamparo total, en un laberinto burocrático colapsado y sin un lugar para el descanso y con temperaturas cada vez más bajas», han indicado.

Fuentes de Zehar Errefuxiatuekin consultadas por este periódico que se encargan de atender a personas refugiadas y coordinan distintos centros de acogida en Euskadi coinciden en que todavía se mantiene es un «goteo» en las tres capitales vascas, también en Bilbao y San Sebastián. No obstante, defienden que el «acumulado» que se dio en verano se ha reducido.