Policías locales negocian con uno de los okupas en presencia de técnicos de Ensanche XXI y de un cerrajero. Rafa Gutiérrez

Okupan un piso social del Ayuntamiento de Vitoria y se van tras no ser denunciados

La Policía Local negocia durante casi 24 horas con la familia que se hizo con la vivienda, destinada a personas sin recursos

David González

David González

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:14

Durante casi 24 frenéticas horas –desde la tarde del lunes hasta ayer, martes, a las 17.00 horas– parlamentó la Policía Local con los ... okupas que se colaron en un piso social municipal, en el entorno del parque de Molinuevo, en Vitoria. Tras varios tiras y aflojas –un acuerdo de salida voluntario fallido, una amenaza de no moverse de la vivienda y la decisión casi definitiva de acudir a la justicia–, la familia se marchó motu proprio, según informó la Departamento de Seguridad a EL CORREO.

