Okondo arropa a la familia del niño de 12 años que se despeñó al mar en Castro

Sus abuelos residen en este municipio alavés y sus padres crecieron allí hasta que pusieron rumbo a Bizkaia por motivos de trabajo

A. C.

Jueves, 7 de agosto 2025, 20:46

El niño de 12 años que en la noche del martes se despeñó al mar cuando jugaba al escondite en Castro Urdiales y finalmente murió ... era vizcaíno, pero sus raíces estaban en Okondo. Sus abuelos residen en este municipio alavés y sus padres crecieron allí hasta que pusieron rumbo a una localidad de Bizkaia por motivos de trabajo. El silencio se adueñó de este rincón de Aiaraldea ante el dolor de las familias. «Es una tragedia durísima», reconocía la alcaldesa en funciones, Marisa Urruela, en conversación con este diario.

