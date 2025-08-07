Okondo arropa a la familia del niño de 12 años que se despeñó al mar en Castro

El niño de 12 años que en la noche del martes se despeñó al mar cuando jugaba al escondite en Castro Urdiales y finalmente murió ... era vizcaíno, pero sus raíces estaban en Okondo. Sus abuelos residen en este municipio alavés y sus padres crecieron allí hasta que pusieron rumbo a una localidad de Bizkaia por motivos de trabajo. El silencio se adueñó de este rincón de Aiaraldea ante el dolor de las familias. «Es una tragedia durísima», reconocía la alcaldesa en funciones, Marisa Urruela, en conversación con este diario.

Después de la muerte del menor, vecinos y visitantes de Castro, paseantes por el parque de Cotolino, debaten sobre si deberían instalarse medidas de seguridad como señalización o vallas en la zona. Las opiniones son diversas. Muchos no se atreven a pronunciarse con firmeza sobre la necesidad de colocar algún tipo de protección. Reconocen que existen zonas acantiladas que podrían representar un riesgo. Aun así, la opinión de algunos es clara: «No se puede poner puertas al campo», sentencia un hombre que se ejercitaba en una máquina de calistenia.

Para Fernando, «no hay que poner nada. Es como el que sabe que hay que conducir a 120 y va a 200. No se puede evitar que haya una persona que cometa una imprudencia. Si lo vallas, el parque pierde encanto».