Oion da luz verde a las primeras obras para el parque eólico de Labraza El Ayuntamiento autoriza el acondicionamiento de los terrenos para los molinos y defiende que «no tiene otra alternativa» más que conceder los permisos

José Manuel Navarro Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:17

El parque eólico de Labraza encara ya la fase final para iniciar las obras. El Ayuntamiento de Oion ha concedido ya una primera licencia municipal que permitirá a Iberdrola y el Gobierno vasco empezar a acondicionar los terrenos de los futuros molinos de Siemens Gamesa -los primeros de Euskadi en 20 años- para producir energía en 2026.

El Consistorio ha resuelto ya ese primer permiso y lo entregó el miércoles después de varios meses en los que han puesto reparos a las distintas solicitudes de Aixeindar, la sociedad promotora del equipamiento, para que resolviese algunas «carencias» técnicas. Ahora, sin embargo, el equipo de gobierno de EH Bildu defiende que «no tiene más alternativa» que conceder una primera licencia para el «acondicionamiento (cota cero) del emplazamiento de las instalaciones del parque eólico» de 40 megavatios. Así interpreta el Consistorio que debe obrar tras haber solicitado sendos informes al secretario y el arquitecto municipal.

A partir de aquí, la vía judicial es la única que puede poner freno a los ocho aerogeneradores que se ubicarán en los aledaños de la villa de Labraza. Sobre la mesa hay un recurso de la junta administrativa de ese concejo y de la DOCa Rioja que fue admitido a trámite el pasado 23 de octubre, pero según el Ayuntamiento de Oion, los promotores de ese frente judicial ante el Superior vasco no han pedido la paralización de las obras como medida cautelar.

Con todo, Oion concreta en el comunicado remitido a la prensa que «ha detectado que la empresa Aixeindar necesita contar con una licencia de actividad, que no tiene y cuya tramitación se demorará varios meses». Así que de momento, sólo se podrán poner en marcha las obras, todavía no hay permiso para que las palas giren.