La oficina móvil para tramitar el DNI en los pueblos de Álava arranca en Nanclares Las próximas paradas previstas de este servicio itinerante serán en Laguardia (8 de octubre), Zambrana (9 de octubre) y Amurrio (10 de octubre)

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:03

El servicio itinerante de expedición de DNI y pasaportes de la Policía Nacional que viajará por los pueblos de Álava ha arrancado este lunes en Nanclares de la Oca. Denominado VIDOC (Vehículo Integral de Documentación), se trata de una furgoneta policial que ofrece la posibilidad de realizar tanto el DNI como el pasaporte en municipios alejados de las capitales, de pequeño y mediano tamaño.

Tras la exitosa experiencia llevada a cabo en numerosas localidades de Bizkaia, la delegada del Gobierno de España, Marisol Garmendia, ha mostrado su convencimiento de que la demanda en Álava también será alta, donde municipios como Amurrio, Laguardia y Zambrana ya han mostrado interés. Ha explicado también que la furgoneta «permite la actualización de las claves del DNI en el Puesto de Actualización de Documentación (PAD)». En definitiva, este servicio «es como una oficina del DNI más».

Durante este martes, los agentes tienen previsto atender en Iruña de Oca a las cerca de treinta personas que había pedido cita. El Ayuntamiento ya está recogiendo solicitudes para una segunda visita del VIDOC. Las nuevas paradas previstas del VIDOC en Álava serán en Laguardia (8 de octubre), Zambrana (9 de octubre) y Amurrio (10 de octubre). En los próximos días se irán concretando más jornadas a medida que lo soliciten los distintos ayuntamientos del territorio.

Las citas para utilizar este servicio no las tienen que hacer los particulares, sino que se llevarán a cabo a través del Ayuntamiento del municipio «en coordinación con la Policía Nacional.

El vehículo se ubicará en el lugar público que cada ayuntamiento determine y cuenta con acceso adaptado para personas con cualquier tipo de discapacidad; dispone de un dispositivo con el que actualizar los certificados digitales de los documentos y permite tanto el pago en efectivo como mediante tarjeta de crédito, facilitando y agilizando así los trámites a quienes lo demanden.

Iruña de Oca ha sido el primer ayuntamiento alavés en estrenar el VIDOC pero, de hecho, no es el primer servicio de la Administración General del Estado que recibe en las últimas semanas. En septiembre ha acogido el stand itinerante #ExperienciaINCIBE (para ayudar a los ciudadanos a mejorar sus conocimientos en ciberseguridad), y apenas unos meses atrás, en junio, se desarrolló una jornada divulgativa y práctica centrada en los certificados digitales y su aplicación en las relaciones con las Administraciones Públicas.