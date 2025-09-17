La odisea de la jubilación contada a través del cómic y una exposición en Vitoria

«El procedimiento es el procedimiento». Esa es una de las frases que suelta un funcionario en las páginas de 'No es mi trabajo', el ... cómic con el que Javier Etxagibel (Arrasate, 1960) se estrena como guionista. En sus viñetas aparece un personaje que se le parece mucho: Jabillo, trasunto de su propia figura, enfrentado a la maquinaria de la Administración. No es casual. Durante más de un cuarto de siglo Etxagibel fue el gerente de los cines Florida, hasta que se jubiló hace tres, y ahora se ha lanzado a la narrativa gráfica acompañado por el dibujante Ernesto Murillo (Murchante, 1952), conocido bajo el seudónimo de Simonides.

«Es un cómic de acción y aventuras en la tercera edad», definen ambos acerca de un volumen que combina humor, costumbrismo y sátira social. El libro se presenta este jueves en la librería Zuloa (19.00 horas, entrada libre), donde además podrá verse una exposición con bocetos, guiones y dibujos originales.

Portada del cómic 'No es mi trabajo', que cuenta con una exposición en la librería Zuloa del 19 de septiembre al 22 de noviembre.

La trama sitúa al lector en una Vitoria reconocible. Allí, una asociación ficticia de jubilados, la 'Tercera Columna de Pensionistas', emprende altercados y manifestaciones violentas para reclamar mejores pensiones. En paralelo, Jabillo, obsesionado con retirarse cuanto antes, inicia un tortuoso proceso para negociar su prejubilación. Un auténtico 'vía crucis' burocrático que se complica cuando una líder europea, de gran parecido a Ursula von der Leyen, exige al Gobierno español nuevos recortes en subsidios y pensiones.

Trabas burocráticas

Ese debate sobre el retraso de la edad de jubilación, tan presente en la realidad, se refleja en las páginas del cómic a través de 'gags' visuales, como el anuncio en el que la Ertzaintza busca reclutas veteranos: «¿Tienes más de 60 años? Ingresa en la unidad especial Sénior». La primera mitad del libro se centra en la odisea administrativa del protagonista, mientras que en la segunda sorprende su ingreso en el cuerpo policial, en un giro disparatado que mezcla sátira y aventura.

«En realidad nunca he dejado de escribir», asegura Etxagibel. «Mi faceta empresarial me absorbía mucho, pero siempre tuve la afición. Lo que ocurre es que ahora me he atrevido con un proyecto más largo, más complejo». La colaboración con Simonidesse desarrolló entre idas y venidas. «A veces yo seguía con los textos mientras él estaba inmerso en exposiciones y luego retomábamos el trabajo juntos», recuerda. De hecho, Etxagibel ya colaboró con Simonides en la novela 'Dolor de dientes', publicada en 2002.

El dibujante navarro, que ya ha expuesto en diferentes ocasiones en la librería Zuloa, reconoce que nunca discutieron el parecido físico del personaje. «No me dijo nada, así que pensé que le había gustado», comenta con humor. Para Etxagibel, Jabillo tiene algo del Ignatius Reilly de 'La conjura de los necios', «ese protagonista rechoncho, con gorrita, que vive en conflicto con el mundo».

En realidad, Etxagibel reconoce que no tuvo dificultad a la hora de jubilarse. Entre esas escenas desternillantes se encuentra una en la que el personaje necesita una indemnización para que le echen de la empresa de forma acordada. «Necesita saber cuándo va a morir para calcular cuánta pasta necesita y aparece una aplicación en la que rellenas un formulario de un montón de preguntas, con una eficacia, con unos algoritmos y tal, que te calcula la fecha de la muerte».

La obra, que llevó un año de escritura y dibujo, fue presentada a una docena de editoriales. Cuatro de ellas mostraron interés, y finalmente la acogió Autsaider Cómics, un sello independiente que ha publicado títulos tan reconocidos como 'Primavera para Madrid', de Magius –Premio Nacional del Cómic-, o 'Abrázame hasta que deje de dar puto asco', una colección de dibujos de Juarma. La editorial promociona esta novedad con una invitación sarcástica: «¿Ansía usted llegar a jubileta? Lea y husmee la que se le viene encima… con suerte». El cómic llega a las librerías en el arranque del curso en la librería Zuloa, que también acoge este sábado la presentación de 'Patria, la buena', de Ricardo Gómez (12.30 horas), otra de las apuestas de Autsaider.