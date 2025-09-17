El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Etxagibel y Simonides firman el cómic 'No es mi trabajo' R. A.

La odisea de la jubilación contada a través del cómic y una exposición en Vitoria

El cinéfilo Javier Etxagibel debuta como guionista de cómic junto al artista Simónides con 'No es mi trabajo', que se presenta este jueves en la librería Zuloa

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:13

«El procedimiento es el procedimiento». Esa es una de las frases que suelta un funcionario en las páginas de 'No es mi trabajo', el ... cómic con el que Javier Etxagibel (Arrasate, 1960) se estrena como guionista. En sus viñetas aparece un personaje que se le parece mucho: Jabillo, trasunto de su propia figura, enfrentado a la maquinaria de la Administración. No es casual. Durante más de un cuarto de siglo Etxagibel fue el gerente de los cines Florida, hasta que se jubiló hace tres, y ahora se ha lanzado a la narrativa gráfica acompañado por el dibujante Ernesto Murillo (Murchante, 1952), conocido bajo el seudónimo de Simonides.

