La casa solariega del siglo XVI se ubica entre Correría y Zapatería.

Las obras de rehabilitación del palacio Maturana-Verástegui afrontan su recta final

La reforma estará lista en febrero tras una inversión de 2,1 millones para revitalizar el inmueble, que será un museo del desarrollo de Vitoria

Saioa Echeazarra

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:15

Comenta

Una de las joyas patrimoniales del Casco Medieval se prepara para volver a brillar y dar aún más lustre a la 'almendra'. Se trata del ... palacio Maturana-Verástegui, inmerso en una rehabilitación que ya encara su recta final. Se prevé que la reforma esté lista para el próximo febrero, de acuerdo con el plazo de ejecución de la remodelación encargada desde el departamento municipal de Urbanismo. Más adelante, el palacete albergará un museo sobre la trayectoria de la capital.

