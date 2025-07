El número de denunciantes por acoso en el caso de la perrera municipal se eleva a ocho

El número de denunciantes por acoso laboral en el caso de la perrera municipal -en el que asimismo se sustancia un posible delito de agresión ... sexual contra cuatro mujeres voluntarias de la asociación animalista Apasos- asciende a ocho personas, siete mujeres y un varón. A siete de estas denunciantes las representa un bufete de abogados de la ciudad como acusación particular, mientras que la Fiscalía engloba a todo el colectivo.

Tal y como adelantó ayer EL CORREO, la Audiencia Provincial de Álava emitió un auto fechado el 14 de julio en el que acepta el recurso de la acusación que reclamaba la presencia del Ayuntamiento como responsable civil subsidiario en el caso de la perrera. En 2020 cuatro mujeres voluntarias de Apasos denunciaron a un empleado municipal por agresión sexual. Una imputación que se amplió a la de acoso laboral para tres mujeres más y un varón. La Audiencia ha trasladado el auto al Juzgado de Instrucción número 4 para que a su vez remita a las partes la aceptación del recurso de la acusación particular. Portavoces municipales aseguraron ayer a este periódico no tener constancia de este extremo, lo que no implica que el trámite se cumpla a lo más tardar en los primeros días de septiembre. El juicio no se celebrará, probablemente, hasta final de año.

Paralelamente, el acusado se encuentra internado en el centro penitenciario de Zaballa desde 2022 condenado a seis años de cárcel por haber agredido sexualmente a su expareja.