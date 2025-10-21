El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un tranvía extralargo a su paso por General Álava. Igor Aizpuru

Los nuevos convoyes del tranvía a Zabalgana costarán 50 millones de euros

Euskotren saca a concurso la fabricación de nueve unidades extralargas

B. Mallo

Martes, 21 de octubre 2025, 13:13

En 2029 está previsto que entre en funcionamiento el nuevo trazado que llevará el tranvía a Zabalgana y esa ampliación precisará de una docena de ... nuevos convoyes. Tres de ellos ya están en fase de construcción, mientras que Euskotren ha sacado ya a concurso la fabricación de otros nueve más. Estos nuevos módulos supondrán una inversión de más de 50 millones de euros y se entregarán de forma progresiva entre finales de 2028 y el primer semestre de 2029, fecha prevista para que el tranvía enfile hacia Zabalgana y estén construidas también las nuevas cocheras de Betoño.

