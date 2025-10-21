Los nuevos convoyes del tranvía a Zabalgana costarán 50 millones de euros

En 2029 está previsto que entre en funcionamiento el nuevo trazado que llevará el tranvía a Zabalgana y esa ampliación precisará de una docena de ... nuevos convoyes. Tres de ellos ya están en fase de construcción, mientras que Euskotren ha sacado ya a concurso la fabricación de otros nueve más. Estos nuevos módulos supondrán una inversión de más de 50 millones de euros y se entregarán de forma progresiva entre finales de 2028 y el primer semestre de 2029, fecha prevista para que el tranvía enfile hacia Zabalgana y estén construidas también las nuevas cocheras de Betoño.

Antes de eso, en el segundo semestre de 2027, está prevista la puesta en circulación de las tres nuevas unidades extralargas que se están fabricando en la actualidad y cuyo encargo se adelantó para poder atender el incremento actual de la demanda, especialmente significativa desde la ampliación a Salburua y las bonificaciones al transporte público. Entre enero y agosto de este año, el tranvía ha superado los 7,6 millones de viajes, lo que supone un incremento de casi el 11% respecto al mismo periodo de 2024.

La sociedad pública dependiente del Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno vasco ha apostado en esta ocasión por convoyes extralargos, de 44 metros y siete módulos, que ofrecerán una mayor capacidad, de hasta 400 personas. Son modelos idénticos a los otros tres de gran tamaño que ya se están fabricando y a otros siete que ya están circulando por las calles de Vitoria.

En todas estas unidades se incorporarán medidas específicas para avanzar hacia la accesibilidad universal, para que sean vehículos adaptados e inclusivos. Aunque todas las unidades que se encuentran en circulación son 100% de piso bajo y cumplen la normativa vigente, en los doce nuevos tranvías la señalética seguirá nuevos parámetros de accesibilidad universal, se eliminarán los asientos abatibles y se utilizará una distinción cromática para aquellos asientos de uso prioritario, de manera que se identifiquen mejor. Los ocho asientos de uso preferente para colectivos con movilidad reducida (personas mayores, embarazadas, personas con niños pequeños) serán de color naranja.

Las nuevas unidades, al igual que las actuales, tendrán una puerta específica reservada para la entrada y salida de personas con discapacidades motoras, auditivas y visuales. También disponen de espacios específicos para que los usuarios en sillas de ruedas puedan viajar con comodidad y seguridad. Estos espacios cuentan con dispositivos de desbloqueo de puertas, pulsadores para solicitar las paradas y un intercomunicador de alarma con la cabina de conducción.