Vitoria tiene el 4% de su parque inmobiliario deshabitado. F. Lovicario

Los nuevos contratos de alquiler en Vitoria rozan ya los 800 euros de renta

La firma de nuevos arrendamientos se hunde a mínimos desde el confinamiento por la pandemia de 2020

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:53

Mes tras mes, los informes de portales inmobiliarios como Idealista vienen reflejando dos cuestiones comunes a toda España: el aumento de los precios de los ... arrendamientos y la mayor competencia por cada piso en oferta. Los datos del Gobierno vasco también reflejan esas dos tendencias en su encuesta sobre el mercado del alquiler. Según los últimos datos elaborados por Lakua, correspondientes al primer trimestre de este año, el precio de los nuevos contratos registrados ante el Departamento de Vivienda rozan ya los 800 euros de media en la capital alavesa. La renta mensual promedio de la ciudad está ya en 788,6 euros, casi un 2% más que en el mismo periodo de hace un año.

