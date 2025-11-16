Los nuevos contratos de alquiler en Vitoria rozan ya los 800 euros de renta

Mes tras mes, los informes de portales inmobiliarios como Idealista vienen reflejando dos cuestiones comunes a toda España: el aumento de los precios de los ... arrendamientos y la mayor competencia por cada piso en oferta. Los datos del Gobierno vasco también reflejan esas dos tendencias en su encuesta sobre el mercado del alquiler. Según los últimos datos elaborados por Lakua, correspondientes al primer trimestre de este año, el precio de los nuevos contratos registrados ante el Departamento de Vivienda rozan ya los 800 euros de media en la capital alavesa. La renta mensual promedio de la ciudad está ya en 788,6 euros, casi un 2% más que en el mismo periodo de hace un año.

Pero la estadística del Ejecutivo muestra un dato todavía más preocupante. En los tres primeros meses de 2025 sólo se depositaron 496 nuevos contratos en Vitoria. La cifra es la más baja desde el confinamiento por la pandemia de 2020, en el que las razones del hundimiento de los nuevos alquileres son obvias. Para encontrar un dato inferior en un contexto de normalidad hay que remontarse nueve años atrás, hasta 2016.

Álava es la segunda provincia con menos oferta de alquiler: sólo se anuncia el 0,24% de su parque inmobiliario

La escasez de oferta en el mercado del alquiler no es nueva. Vitoria lleva meses alternándose con Guadalajara en las listas con más 'competidores' por cada piso que se anuncia en Idealista. El mes pasado en la capital alavesa pujaron por cada vivienda 90 candidatos. Álava, según esta misma plataforma, es la segunda provincia de España con menos inmuebles en alquiler: sólo está en oferta el 0,24% del parque inmobiliario del territorio.

Más de un año de espera

Según un informe del Observatorio de Vivienda del Gobierno vasco y la EHU, los alaveses son los ciudadanos de Euskadi que más tardan en encontrar un piso en alquiler. A un 35,5% de esos inquilinos en potencia les cuesta más de un año dar con una vivienda para arrendar, aunque este problema se agudiza más entre los trabajadores mayores de 45 años que entre los jóvenes. Ese colectivo es el que más tarda en conseguir la casa y el casero adecuado, más incluso que los jubilados.

Aquí también influye el origen. Los españoles nacionalizados -es decir, que no nacieron en España pero cuentan con la ciudadanía- o con doble pasaporte son los que más tardan en dar con un alquiler que les encaje. Estos lo tienen más complicado aún que los extranjeros. Entre los foráneos que vienen a vivir a Álava sin comprar, los europeos son los que menos tienen que esperar: el 63,4% dan con un apartamento en menos de tres meses. Con todo, los españoles de nacimiento (64,8%) son los que menos problemas tienen.