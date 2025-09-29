El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista de la Avenida desde el cruce con Beato, donde se eliminarán 160 plazas de aparcamiento para bajar el bicicarril a la calzada. Jesús Andrade

Los nuevos bicicarriles de la Avenida suprimirán 170 plazas de aparcamiento en el centro de Vitoria

Los bidegorris bajarán a la calzada y se eliminará toda la franja para estacionar en la mediana

B. Mallo

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:25

La Avenida Gasteiz perderá finalmente 170 plazas de aparcamiento con el proyecto del Ayuntamiento de Vitoria de bajar a la calzada los actuales bicicarriles que ... se encuentran en las aceras en el tramo comprendido entre el cruce con Beato Tomás de Zumárraga y el Palacio de Justicia. Una actuación que fue de las más votadas en la última edición del programa de participación ciudadana Gasteiz Hobetuz, que tendrá un coste de 330.000 euros y un plazo de ejecución de 7 meses. Por tanto, está previsto que pueda ponerse en funcionamiento a lo largo de 2026.

