Los nuevos bicicarriles de la Avenida suprimirán 170 plazas de aparcamiento en el centro de Vitoria

La Avenida Gasteiz perderá finalmente 170 plazas de aparcamiento con el proyecto del Ayuntamiento de Vitoria de bajar a la calzada los actuales bicicarriles que ... se encuentran en las aceras en el tramo comprendido entre el cruce con Beato Tomás de Zumárraga y el Palacio de Justicia. Una actuación que fue de las más votadas en la última edición del programa de participación ciudadana Gasteiz Hobetuz, que tendrá un coste de 330.000 euros y un plazo de ejecución de 7 meses. Por tanto, está previsto que pueda ponerse en funcionamiento a lo largo de 2026.

El proyecto final varía significativamente de la idea que manejaban los técnicos y que pasaba por actuar solo en uno de los sentidos de la principal arteria que atraviesa la ciudad de norte a sur. En principio, la actuación solo se iba a realizar en el tramo que va desde el cruce de Beato Tomás de Zumárraga hacia Portal de Castilla para incluir un bicicarril con doble sentido. Sin embargo, finalmente la intervención también se realizará en el sentido inverso.

Así, el carril bici que en estos momentos transita por encima de la acera entre Beato y Pintor Díaz de Olano bajará a la calzada e irá pegado a la nueva zona de aparcamiento. Los dos carriles de circulación se desplazarán hacia la izquierda. Con todo, desaparecerá la fila de aparcamientos de la mediana.

En el otro sentido, ocurrirá lo mismo pero en un tramo más corto. Irá desde el cruce de la Avenida con la calle Lascaray, frente al Palacio de Justicia, y alcanzará Adriano VI. El tramo que va desde esta calle hasta el cruce de Beato, por delante de la iglesia de Los Ángeles, se quedará como está ahora, ya que se considera que en este recorrido el ancho de la acera y la inexistencia de veladores facilita la convivencia de peatones y ciclistas.