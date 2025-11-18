El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Un nuevo mural en el Casco Antiguo de Vitoria reivindica la labor del trabajo social

La ilustración ha quedado plasmada en el Cantón de las Carnicerías

N. Salazar

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:49

Comenta

Un nuevo mural visibiliza la labor de los trabajadores y trabajadoras de Trabajo Social en Álava. Se trata de una idea del Colegio de Trabajo Social de Álava que ha quedado plasmada en la fachada de la sede ubicada en el Cantón de las Carnicerías perpendicular con la calle Zapatería. La ilustración ha sido elaborada por Galleta Maria. «En un mundo en constante cambio, esta profesión emerge como un pilar fundamental para garantizar el bienestar y la cohesión social», defienden los organizadores.

Esta ha sido una iniciativa de la comisión de promoción del Trabajo Social del Colegio, que dentro de sus objetivos están fomentar la creación de redes entre profesionales y con la comunidad, de manera que se dé visibilidad a esta profesión. «Por eso, esta actividad es una oportunidad única para hacernos presentes a nivel ciudad y tejer red entre las colegiadas».

El diseño quiere representar la diversidad en las corporalidades y la necesidad de romper cadenas. «Además de reivindicar la idea de cultivar, crecer nutrir, y acompañar a las personas con las que trabajamos. Estando presentes el color morado (el Trabajo Social será feminista o no será) y naranja (color asociado a la profesión) en la ilustración», explican en una nota enviada por el Colegio de Trabajo Social de Álava.

Los organizadores animan a todos a conocer la nueva ilustración del Casco Viejo y hacerse una foto etiquetando al colegio en Instagram (@cots_araba).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre en un accidente en Matauko en un año negro en las carreteras alavesas
  2. 2

    El asesino de Buesa y de su escolta queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  3. 3 Seis vehículos calcinados en el exterior de un pabellón industrial del polígono de Betoño
  4. 4

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda en Vitoria, además de maltratar a sus 2 hijos
  5. 5

    Nueva agresión a funcionarios en la mayor cárcel vasca
  6. 6 Vitoria recupera su histórica bolera renovada y con restaurante americano
  7. 7 El vacile de Paula Badosa a su ex David Broncano en las preguntas sobre sexo y dinero: «Más que tú»
  8. 8

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda en Vitoria, además de maltratar a sus 2 hijos
  9. 9

    Un centenar de valencianos despedirá el año en Vitoria
  10. 10

    El PNV aparta a la concejala de Seguridad de Santurtzi acusada de filtrar un examen a un policía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un nuevo mural en el Casco Antiguo de Vitoria reivindica la labor del trabajo social

Un nuevo mural en el Casco Antiguo de Vitoria reivindica la labor del trabajo social