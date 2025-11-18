Un nuevo mural en el Casco Antiguo de Vitoria reivindica la labor del trabajo social La ilustración ha quedado plasmada en el Cantón de las Carnicerías

Un nuevo mural visibiliza la labor de los trabajadores y trabajadoras de Trabajo Social en Álava. Se trata de una idea del Colegio de Trabajo Social de Álava que ha quedado plasmada en la fachada de la sede ubicada en el Cantón de las Carnicerías perpendicular con la calle Zapatería. La ilustración ha sido elaborada por Galleta Maria. «En un mundo en constante cambio, esta profesión emerge como un pilar fundamental para garantizar el bienestar y la cohesión social», defienden los organizadores.

Esta ha sido una iniciativa de la comisión de promoción del Trabajo Social del Colegio, que dentro de sus objetivos están fomentar la creación de redes entre profesionales y con la comunidad, de manera que se dé visibilidad a esta profesión. «Por eso, esta actividad es una oportunidad única para hacernos presentes a nivel ciudad y tejer red entre las colegiadas».

El diseño quiere representar la diversidad en las corporalidades y la necesidad de romper cadenas. «Además de reivindicar la idea de cultivar, crecer nutrir, y acompañar a las personas con las que trabajamos. Estando presentes el color morado (el Trabajo Social será feminista o no será) y naranja (color asociado a la profesión) en la ilustración», explican en una nota enviada por el Colegio de Trabajo Social de Álava.

Los organizadores animan a todos a conocer la nueva ilustración del Casco Viejo y hacerse una foto etiquetando al colegio en Instagram (@cots_araba).