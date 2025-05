Un nuevo incendio en un edificio enciende las alarmas en el Casco Viejo

Nuevo sobresalto en un edificio del Casco Viejo de Vitoria. Un incendio localizado en la mañana de ayer en una vivienda de la calle ... Barrancal obligó a desalojar a los vecinos de las plantas superiores del inmueble y cortar el tráfico de las vías aledañas. Las llamas comenzaron poco después de las once en un tercer piso, al parecer, en una habitación de la casa, aunque se desconoce exactamente el foco del fuego.

El suceso movilizó un amplio dispositivo y generó gran expectación en la zona. Hasta el lugar se desplazaron servicios sanitarios que atendieron 'in situ' a tres personas por inhalación de humo, de las que dos tuvieron que ser evacuadas al hospital Txagorritxu, según informaron portavoces del departamento de Seguridad del Ayuntamiento.

Tras la llamada de alerta, varias dotaciones de los bomberos municipales, la Policía Local y la Ertzaintza acordonaron un tramo de la calle Barrancal, en la intersección con Portal de Arriaga y Aldabe, para actuar en la vivienda incendiada. El operativo contó con dos motoescalas y otras tantas motobombas de los efectivos de extinción de incendios. Se investiga dónde pudo estar el origen.

Como consecuencia del suceso, el piso siniestrado quedó seriamente dañado por las llamas, por lo que será «difícil» que sus moradores puedan regresar a él en un corto periodo de tiempo, según indicaron desde el Consistorio. Además, un piso superior se estuvo ventilando a fondo para tratar de que los residentes pudieran volver a ocuparlo a lo largo de la jornada.

La humareda que salía del edificio de cinco plantas llamó la atención de decenas de vecinos y paseantes del entorno, que se acercaron para seguir de cerca la evolución del siniestro. «Han aporreado a la puerta para que baje, he tenido que salir corriendo, no he podido ni coger el teléfono móvil», explicó a este periódico Ana, vecina del primer piso del portal afectado. «Mis gatas están dentro de la casa, espero que estén bien, no se ven llamas, solo humo», añadió. De hecho, los bomberos consiguieron rescatar a estos animales en las viviendas.

«La casa da a dos calles

«La Policía nos ha pedido rápidamente que saliéramos; nos ha pedido que nos fuéramos a todo correr», relató otra vecina. «Es una casa, creemos que alquilada, que da tanto a la calle Barrancal como a Cubo (es una vía paralela) y, por lo tanto, se hace corriente dentro. Pero no sabemos por qué ha empezado el incendio», comentaban algunos vecinos, ya más calmados, tras completarse las tareas de extinción y evacuación.

Cuando pasaban pocos minutos de las doce del mediodía la plazuela de Barrancal se fue despejando y los vehículos policiales y de bomberos abandonaron el lugar, después de que el inmueble fuera «rastreado por completo». Efectivos de extinción de incendios permanecieron más tiempo en el lugar en trabajos de revisión del bloque.