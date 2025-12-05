El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un montaje anterior de escenario en el recinto de Mendizabala. Blanca Castillo

Un nuevo festival de música se suma a la agenda cultural de Vitoria

Nace Bat Batean, un evento de pop, rock, electrónica, punk y rap. Se celebrará el 15 y 16 de mayo en Mendizabala

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:59

Comenta

Vitoria suma un nuevo festival a su agenda cultural el próximo año. Bajo el nombre de Bat Batean, el certamen impulsado por la sala Jimmy Jazz, se estrenará los días 15 y 16 de mayo en el recinto de Mendizabala. Aunque todavía no se han anunciado los grupos que participarán, la organización traslada que se trata de una propuesta «fresca y potente» que combinará diferentes estilos (pop, rock, electrónica, punk y rap) y apostará por artistas emergentes y nombres consagrados. Será el próximo 11 de diciembre cuando se confirmen los primeros nombres de un cartel que incluirá previsiblemente formaciones de otros países.

Como traslada la organización, este evento contará con dos escenarios al aire libre, una gran carpa y diferentes áreas diseñadas para «disfrutar de la música de diferentes maneras, formatos y entorno», por lo que se prevé un gran despliegue técnico en el recinto. A su vez, trasladan que busca convertirse en un «nuevo punto de referencia de encuentro para la juventud». Las primeras entradas saldrán a la venta el martes 16 de diciembre con un descuento especial a los 1.000 primeros compradores.

La marca Jimmy Jazz, además de ser una de las salas de conciertos de referencia a nivel nacional para grupos, está detrás de eventos y programas como EHU Kultura; y festivales como Mugako, que se celebró durante años en el museo Artium, así como Gasteiz Calling, una cita destacada del punk y hardcore que tuvo el Iradier Arena como escenario. Esa labor de producción es reconocida más allá de Álava, a través de ciclos como Mondra & Roll en Mondragon o la gira Punk in drublic, que reunió a NOFX y Bad Religion.

