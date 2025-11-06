El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

ElCercanías surca la Llanada Alavesa. Rafa Gutiérrez

El nuevo Cercanías de Álava incrementa el uso del tren un 35% en un año

El Gobierno vasco reserva 6,8 millones de euros para seguir mejorando el servicio ferroviario de la Llanada a lo largo de los dos próximos ejercicios

B. Mallo / A. Carazo

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:50

Comenta

La implantación de un verdadero servicio de Cercanías en Álava fue uno de los primeros proyectos que el Gobierno vasco puso en marcha cuando a ... principios de año asumió la gestión ferroviaria de los trenes de corta distancia y los primeros datos de viajeros arrojan un balance muy positivo. Si en junio, el primer mes de funcionamiento, se registró un crecimiento del 28% con respecto a 2024, en septiembre, con los últimos datos disponibles, la mejora alcanzó un 35%, según desveló ayer la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca (PSE), en su comparecencia para detallar los presupuestos para 2026 de su departamento.

