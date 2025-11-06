El nuevo Cercanías de Álava incrementa el uso del tren un 35% en un año

La implantación de un verdadero servicio de Cercanías en Álava fue uno de los primeros proyectos que el Gobierno vasco puso en marcha cuando a ... principios de año asumió la gestión ferroviaria de los trenes de corta distancia y los primeros datos de viajeros arrojan un balance muy positivo. Si en junio, el primer mes de funcionamiento, se registró un crecimiento del 28% con respecto a 2024, en septiembre, con los últimos datos disponibles, la mejora alcanzó un 35%, según desveló ayer la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca (PSE), en su comparecencia para detallar los presupuestos para 2026 de su departamento.

Los 23.645 viajes computados a lo largo de septiembre, coincidiendo con el regreso al trabajo de muchas personas y el inicio del curso de los estudiantes, mejoran en un 26% los 18.361 trayectos en el recorrido Miranda-Alsasua de, el primer mes de funcionamiento del Cercanías.

Más allá de la modificación horaria para que el primer tren matinal llegue antes a Vitoria –desde este lunes llega a la estación de Dato a las 7.40–, desde Movilidad Sostenible siguen apostando por un periodo de prueba antes de determinar posibles cambios en la configuración actual. Eso sí, la que ya está comprometida es la inversión para los dos próximos años en la mejora de un servicio para el que hay reservados 6,8 millones de euros, a los que se añadirán las actuaciones de Adif en la mejora de las estaciones como la que se va a acometer en Nanclares de la Oca.

Su comparecencia tuvo lugar poco después de que, en las Juntas Generales, el Gobierno foral reafirmase su «absoluta confianza» en que la conexión de la 'Y vasca' con Navarra será a través de Vitoria y no de Ezkio Itsaso, en Gipuzkoa. Esta vez fue el diputado de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias, Jon Nogales. «Tanto por motivos de sostenibilidad financiera, ambiental, social, económica y también por oportunidad de país, la conexión de la 'Y vasca' con Pamplona debe ser por Vitoria. Tengo la absoluta confianza en que los informes técnicos que el Ministerio está elaborando, la solución de Vitoria es la mejor tanto para Álava como para Euskadi», subrayó.