Nueva cara para el mural de Ariznabarra

Una de las obras del barrio, dañada por un acto vandálico, será restaurada por distintos colectivos

Saioa Echeazarra

Domingo, 7 de septiembre 2025, 11:24

Nueva cara para un mural de Ariznabarra que se encuentra deteriorado por un acto de vandalismo. En el marco de las fiestas de este vecindario de Vitoria, asociaciones y grupos sociales que componen la red sociocomunitaria del barrio han arrancado con las labores para remodelar la obra titulada 'Anitznabarra', ubicada en la plaza sor Sofía, junto al centro cívico.

Se trata de un elemento que se estrenó hace tres años «fruto de un proyecto que hablaba sobre el barrio y las personas que residen en él, así como conceptos como compartir y colaborar». Es un «homenaje a la diversidad», señala el Ayuntamiento de Vitoria.

Las citadas agrupaciones, junto con el muralista Aleksei Lacalle, van a acometer la restauración del mural en una «acción participativa». Se anima a que acuda «cualquier persona» del vecindario que quiera colaborar en el trabajo. Las labores se prolongarán durante varias semanas de este mes. En total, son cinco los murales existentes en las fachadas de este distrito: 'Las vecinas', 'Uzta-La cosecha', '30 años dejando huella', 'Juventudes de Gasteiz y Colombia' y 'Anitznabarra'.

Más de una decena de integrantes

La red sociocomunitaria de Ariznabarra está compuesta por más de una decena de integrantes. Son el centro de personas mayores Bizan, el centro cívico, el centro de salud de San Martín, el centro de ocupaciones, los centros educativos Miguel de Cervantes y Hogar San José, Ariznabarra Berpiztu, la asociación vecinal Gazteluen Auzoa, Caser Residencial, el Centro Municipial de Acogida Social CMAS y Cáritas.

La iniciativa «permite sentirse partícipes de la vida social del barrio» a los colectivos, reseña la concejala de Gobierno abierto y Centros cívicos, Miren Fernández de Landa. «Es una forma inmejorable de reflejar la diversidad, tema central del mural, valor en el que deseamos seguir apostando».

Espacios grises

