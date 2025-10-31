El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El nudo de Arkauta requerirá de una gran inversión. Blanca Castillo

El nudo de Arkaute y el tranvía lideran el gasto en infraestructuras en Álava

También se contempla el comienzo de la reforma de General Álava el próximo año, así como mejoras en el Cercanías

J. M. Navarro / B. Mallo

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

El proyecto de presupuestos confeccionado por el Gobierno vasco contempla una importante inversión en infraestructuras en Álava que se va a comenzar a ejecutar en ... 2026 y que irá ganando relevancia en los próximos ejercicios para los que se han comprometido cantidades millonarias en obras con el nudo ferroviario de Arkaute y la ampliación del trazado del tranvía de Vitoria hasta el barrio de Zabalgana como principales protagonistas.

