El nudo de Arkaute y el tranvía lideran el gasto en infraestructuras en Álava

El proyecto de presupuestos confeccionado por el Gobierno vasco contempla una importante inversión en infraestructuras en Álava que se va a comenzar a ejecutar en ... 2026 y que irá ganando relevancia en los próximos ejercicios para los que se han comprometido cantidades millonarias en obras con el nudo ferroviario de Arkaute y la ampliación del trazado del tranvía de Vitoria hasta el barrio de Zabalgana como principales protagonistas.

El Departamento de Movilidad Sostenible, que encabeza la socialista Susana García Chueca, a través del ente público Euskal Trenbide Sarea (ETS), adjudicó el pasado mes de julio la redacción del proyecto constructivo del nudo de Arkaute en la integración del ferrocarril en Vitoria y su conexión con la nueva red vasca. Este proyecto clave para el desarrollo de la 'Y' fue adjudicado por 2,4 millones e euros, de los que 1,2 están cargados a las cuentas del próximo año. De la misma manera, se han suscrito compromisos de pago hasta 2029 por un montante total de 144,18 millones de euros para esta infraestructura de 10,7 kilómetros clave para el TAV.

Por su parte, en 2026 está previsto el inicio de las obras que llevarán el tranvía a Zabalgana y que también servirán para construir las cocheras de Betoño. Para este primer ejercicio, ETS ha reservado 2,16 millones de euros para el siguiente ejercicio y otros 123,56 hasta que se completen las obras en 2029.

El Ejecutivo también recoge la inversión de ETS en la integración del tranvía enVitoria;o, lo que es lo mismo, la reforma del trazado a su paso por General Álava e Independencia, con una asignación de 1,15 millones para 2026 y una reserva de 1,18 para 2027. También para los dos próximos ejercicios se contempla el inicio de las obras de ampliación de la estación fotovoltaica de Ibaiondo.

Movilidad Sostenible también plantea seguir realizando inversiones en las mejoras del servicio de Cercanías de Álava estrenado el pasado mes de julio y presupuesta sendas partidas de 3,41 millones de euros para los dos próximos años.

De la misma manera, el documento refleja que Lakua va a comenzar en 2026 a trabajar en la creación del sistema aeroportuario vasco, con la adecuación de sus potencialidades y sus condicionantes en aras a articular una estrategia de cara a futuro.