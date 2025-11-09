El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jesús y Mamen tienen tres hijos y abrieron sus puertas a un niño de acogida. Igor Aizpuru
En busca de un hogar

30 niños esperan una familia en Álava

82 hogares acogen a 97 niños, pero la Diputación urge contar con más voluntarios para que no crezcan en los servicios sociales

Ander Carazo

Ander Carazo

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:16

Cuando un menor no puede recibir el cuidado adecuado por parte de su familia de origen, los servicios sociales de la Diputación de Álava tienen ... el deber de cuidarlo y compensar esa situación. Lo hacen en el centro de acogida urgente Hazaldi, que atiende a niños de 0 a 12 años, y en otros pisos reservados para adolescentes. Entre todos hay 30 pequeños que han podido sufrir «abandono, maltrato o negligencia» y que necesitan crecer al calor de un hogar y no en una institución donde, pese a los ímprobos intentos de sus responsables, carecen de un necesario ambiente «estable, normalizado y reparador».

