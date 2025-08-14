Ninguna empresa se interesa por el montaje del parque infantil de Navidad de Vitoria

El parque infantil de Navidad (PIN), uno de los grandes eventos para los más pequeños durante el final de cada año en Vitoria, no tiene ... por el momento organizador. El concurso público que lanzó al Ayuntamiento para encontrar empresas dispuestas al montaje de esta actividad en elPalacio Europa ha quedado desierto. Y, por tanto, el Consistorio tendrá que lanzar una nueva oferta económica que mejore los 95.000 euros (IVAincluido) en los que había tasado el servicio, una cifra que no ha resultado atractiva para nadie y ha dejado la organización del evento por ahora en el aire.

El objeto del contrato publicado por el departamento de Gobierno Abierto yCentros Cívicos es la realización de un programa lúdico de actividades, de entretenimiento y participativo en el periodo vacacional de Navidad, dirigido principalmente al público infantil de hasta 14 años. Un evento que, por tercer año consecutivo, tendrá como escenario el Palacio de Congresos Europa.La temática deberá girar en esta ocasión en torno a alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como hilo conductor.

Dentro del recinto habrá habilitadas cinco salas en las que se distribuirán las distintas actividades, que irán desde hinchables de gran formato, bolas gigantes, camas elásticas, toro mecánico o rocódromo a talleres de Lego, pintacaras o chapas, además de videojuegos, simuladores, juegos de robótica o de 'scape room'. También se contempla la instalación un sistema de karaoke con variedad de canciones en euskera y castellano y animación del espacio. Además, cada tarde, a las 18:00 horas, se programará un espectáculo infantil –sin coste adicional, aunque será necesario un tique específico– en el auditorio Francisco de Vitoria dentro del Palacio con hasta ocho pases, de los que cinco serán en euskera y otro en inglés.

Mismos precios

El PIN abrirá sus puertas este año el miércoles 26 de diciembre y sus puertas permanecerán abiertas hasta el domingo 4 de enero, en horario de mañana (de 11:00 a 14:00) y tarde (de 16:30 a 20:30), con la excepción del día de Nochevieja, que solo estará abierto en sesión matinal, y el de Año Nuevo, en el que estará cerrado toda la jornada.

Para acceder al PIN, las entradas, que se podrán adquirir tanto de manera presencial como a través de una web, tendrán precios diferentes según la edad. Los bebés de menos de un año y los mayores de 14 podrán entrar por un euro. Para los niños de entre 1 y 14 años el precio será de 3 euros por la mañana y 3,5 euros en el turno de tarde, los mismos que en la última edición.

FECHAS El PIN abrirá el miércoles 26 de diciembre y funcionará hasta el domingo 4 de enero

En este sentido, y según consta en el pliego de condiciones presentado, tanto el dinero recaudado por venta de entradas como los ingresos por los acuerdos publicitarios a los que pueda llegar la empresa adjudicataria serán para el organizador del evento, que se encarga de todo el montaje con excepción de la apertura y cierre del Europa.

Entre las novedades que incluye la propuesta municipal se encuentra la posibilidad de que el contrato sea renovado durante dos años más en las mismas condiciones económicas que en este primer ejercicio. Es decir, ampliable a los cursos 2026-2027 y 2027-2028 para no tener que afrontar de nuevo dentro de un año un nuevo concurso público.