La última edición del PIN de Vitoria. Rafa Gutiérrez

Ninguna empresa se interesa por el montaje del parque infantil de Navidad de Vitoria

El concurso, por un valor de 95.000 euros, se queda desierto y el Ayuntamiento tendrá que incrementar el pago para organizar el evento en el Palacio Europa

B. Mallo

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:12

El parque infantil de Navidad (PIN), uno de los grandes eventos para los más pequeños durante el final de cada año en Vitoria, no tiene ... por el momento organizador. El concurso público que lanzó al Ayuntamiento para encontrar empresas dispuestas al montaje de esta actividad en elPalacio Europa ha quedado desierto. Y, por tanto, el Consistorio tendrá que lanzar una nueva oferta económica que mejore los 95.000 euros (IVAincluido) en los que había tasado el servicio, una cifra que no ha resultado atractiva para nadie y ha dejado la organización del evento por ahora en el aire.

