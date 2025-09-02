Nagore Robles y el equipo de La Voz se dan el clásico atracón de huevos fritos
El Sagartoki hechiza a la presentadora de Telecinco y a otros famosos del FesTVal mientras Mediaset se va de fiesta al Círculo Vitoriano
Martes, 2 de septiembre 2025, 00:16
La presentadora vizcaína Nagore Robles estuvo a punto ayer de tomar la decisión de alargar las vacaciones veraniegas. Ni ella ni Renfe querían volver a ... la rutina. Una avería en el tren que le debía trasladar de Madrid a Vitoria hizo que se quedara encerrada un buen rato en el vagón. Suerte que iba acompañada del comunicador Sebastián Gallego, nuevo rostro del reality de citas 'El loco amor' junto a Oriana Marzoli, que hizo de ese mal trago un rato ameno.
Una vez el accidente se transformó en anécdota y cuando terminaron sus quehaceres en el Palacio Europa, los buenos tragos se sirvieron en el Sagartoki. La cocina de Senén González derrite el paladar de cualquiera. Pero no todos los que nos visitan estos días tienen tiempo suficiente de dejarse llevar por las delicias vitorianas.
Por eso, mientras algunos de los 'coaches' de 'La Voz' como Pablo López y Sebastián Yatra se 'maqueaban' (tenían cita en la pelu juntos), productoras del formato como Encarna López y Nathalie García degustaban esa explosión de pintxo de huevo frito que «hay que pedir sí o sí».
A los de Supervivientes les ponen guapos en dos salas de peluquería diferentes no se vayan a tirar de los pelos
El equipo de Atresmedia pasó escasas horas en la capital alavesa. De hecho, la agenda resultó tan ajustada para algunos que la cantante Malú tuvo que retocarse a la vista de todos, a las puertas del 'shooting'. Todo, mientras Eva González le contaba sus vacaciones (las ha pasado con su hijo Cayetano Rivera en la costa gaditana) y la diputada de Cultura, Ana del Val, se le declaraba «fan absoluta» del programa. Igual que los suscriptores de EL CORREO, que tuvieron acceso directo a algunas de las estrellas que se pasearon por la alfombra, como Sandra Barneda.
En la jornada también fueron protagonistas variadas leyendas de Supervivientes, como Borja González (ganador de la última edición), Marta Peñate, Jorge Nieto o Adara, que aterrizaron en el aeropuerto de Loiu y perfeccionaron el estilismo en el Gran Hotel Lakua.
Más compras de pescado en Abastos
Eso sí, lo hicieron por separado en muchos casos. Y es que resulta que las rencillas entre algunos colaboradores de Mediaset son tan intensas que el certamen ha tenido que habilitar dos salas de peluquería en el alojamiento (una a cargo del peluquero alavés Gorka Nevado) para que no se desaten fuera de cámaras más roces de los deseados.
La noche acabó con todos de fiesta en el Círculo Vitoriano, y el día empezará hoy en el Mercado de Abastos. Según reveló el director del certamen catódico, Joseba Fiestras, allí la compañía AMC Networks se instalará hasta el sábado con una particular campaña para que aumente el consumo de pescado, que ha caído un 20% en los últimos cinco años, y las visitas a su 'Canal Cocina'.
Repartirán un recetario con trucos para hacer merluza en salsa verde con almejas o buñuelos de bacalao y el cocinero Unai Fernández de Retana impartirá mañana a mediodía un 'showcooking'.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.