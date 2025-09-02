El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pablo López, Oriana Marzoli, Nagore Robles, Malú y Sandra Barneda fueron algunas de las estrellas que pasaron este lunes por Vitoria. E. C.
Nagore Robles y el equipo de La Voz se dan el clásico atracón de huevos fritos

El Sagartoki hechiza a la presentadora de Telecinco y a otros famosos del FesTVal mientras Mediaset se va de fiesta al Círculo Vitoriano

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:16

La presentadora vizcaína Nagore Robles estuvo a punto ayer de tomar la decisión de alargar las vacaciones veraniegas. Ni ella ni Renfe querían volver a ... la rutina. Una avería en el tren que le debía trasladar de Madrid a Vitoria hizo que se quedara encerrada un buen rato en el vagón. Suerte que iba acompañada del comunicador Sebastián Gallego, nuevo rostro del reality de citas 'El loco amor' junto a Oriana Marzoli, que hizo de ese mal trago un rato ameno.

