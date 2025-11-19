El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El 39,5% de los desempleados alaveses tiene más de cincuenta años Ainhoa Gorriz

Mujer, mayor y sin estudios superiores: así son las colas de Lanbide

La mitad de los parados alaveses no tiene títulos más allá de la ESO, pero la gran mayoría no cobra prestaciones

José Manuel Navarro

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:17

Las empresas se lamentan por no encontrar profesionales, pero... ¿quiénes están al otro lado en las entrevistas de trabajo? Los datos de Lanbide permiten trazar un retrato robot bastante preciso del paro alavés. Tiene rostro de mujer. Ellas son casi 11.000 del total de 18.000 personas que buscan trabajo y no lo encuentran.

Las estadísticas vascas dejan también claras dos cuestiones más: las colas las acaparan personas mayores –el 39,5% supera los cincuenta años de edad– y poca formación. La mitad de ellos sólo han completado los estudios obligatorios, sin ni siquiera terminar un bachiller o una FP. Ese es uno de los principales lastres para su inserción laboral. Según el último informe de EmpleoAraba, apenas el 6% de las empresas pretenden perfiles de este tipo, lo que abre una brecha de un 44% en paro alavés que no tiene encaje en el mercado. «No cuadran las necesidades y las vacantes con el desempleo. Sin cualificación no hay posibilidad de empleo», subrayaba Yoana Arambalza, directora de la iniciativa.

En las listas de Lanbide, contrariamente a lo que se piensa, no hay tantos perceptores de ayudas. El 18,5% de los desempleados del territorio reciben la prestación por lo que han contribuido antes y sólo un 8% cobra un subsidio tras agotar la prestación.

Industria y logística

¿Qué buscan las empresas? Las cifras varían según quién ofrece los datos. De acuerdo a Empleoaraba, donde participa SEA junto a la Diputación, lo que más se busca son trabajadores con FP mecánica para las fábricas. Ahí el SEPE no difiere mucho, ya que apunta a los peones industriales como el perfil más deseado.

Sin embargo, el servicio estatal, que cada año publica su propia radiografía, auguraba un auge de los puestos de logística y para transporte de mercancías, donde siempre cuesta encontrar plantilla. En su informe del territorio, el SEPE también daba otro dato relevante: las condiciones laborales influyen en la mitad de las vacantes más difíciles de cubrir en Álava.

