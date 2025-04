«Los mosquitos nos están acribillando en la zona de pediatría de Txagorritxu» Desde hace tiempo, pacientes, familiares y profesionales sanitarios sufren la presencia de estos insectos. Se ha colocado una luz en el pasillo que no es del todo efectiva

Sara López de Pariza Jueves, 1 de mayo 2025, 00:20

En el área de pediatría del Hospital Txagorritxu conviven desde hace tiempo con unos molestos compañeros que incomodan tanto a los pacientes como a sus familiares y a los profesionales sanitarios. Los mosquitos se cuelan en las habitaciones y pasillos y a pesar de las reiteradas quejas, desde la dirección todavía no han encontrado la solución definitiva a esta problemática.

«Nos están acribillando», resume Tania, madre de un bebé de apenas un mes que lleva 15 días ingresado en el hospital vitoriano. Ella misma muestra las marcas de las picaduras que los insectos le han provocado en el rostro y en los brazos. No es la única. «Las enfermeras nos han comentado que es un problema que tienen desde hace mucho tiempo, que se han quejado, lo han trasladado, pero al que no se pone remedio», lamenta la joven.

«A mi nunca me han picado los mosquitos y desde que estoy aquí con el peque, me pican día sí y día también. Además de les escucha perfectamente sobrevolar la habitación», relata Tania con el temor de que los insectos ataquen también a su pequeño. Hace unas semanas tuvieron que pasar por la UCI y allí no tuvieron este problema, por lo que han podido saber es una cuestión que afecta solo a la primera planta, donde se ubican las áreas de pediatría y de maternidad.

En los pasillos se han instalado unos aparatos con luz azul para intentar ahuyentar a los animales, aunque según han podido comprobar las familias con niños ingresados no son del todo efectivos. «Tampoco nos podemos poner pulseras u otros repelentes por el lugar en el que estamos», lamenta esta mujer.

Desde el sindicato mayoritario de enfermería SATSE son conscientes de esta situación y la han puesto en conocimiento de los responsables del hospital. «Más ahora que está llegando el buen tiempo y aumenta la temperatura, los insectos se cuelan al interior con los posibles problemas que ello puede conllevar. Si una familia con un menor ya está preocupada por el ingreso, esto es una preocupación más...», lamentan desde la central sindical. «Se han colocado aparatos de luz en los pasillos pero es insuficiente porque la funcionalidad no es del 100%. La cosa es que dentro del hospital no se pueden utilizar insecticidas ni productos con elementos químicos», añaden desde SATSE.

Fuentes de Osakidetza trasladan a EL CORREO que «no solo en este hospital» se llevan a cabo fumigaciones periódicas, se instalan 'insectocaptores' si es necesario y se aplican «estrictos protocolos de limpieza y mantenimiento» para proteger el bienestar de pacientes y profesionales. Recuerdan además que «los mosquitos forman parte del entorno natural y su presencia es inevitable en muchos espacios cuando están abiertos».