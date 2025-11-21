La Montaña Alavesa se lleva la peor parte del temporal

Jon Casanova Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:52 | Actualizado 12:05h. Comenta Compartir

El temporal que sacude Álava ha castigado especialmente a la Montaña Alavesa donde muchas carreteras se encuentran, en este momento, «intransitables» según afirman fuentes del Ayuntamiento de Maeztu. Esta afección se ha visto severamente aumentada por la falta del servicio de quitanieves por parte de la Cuadrilla de Montaña Alavesa tras interrumpir su prestación al no llegar a un acuerdo con las administraciones. En concreto, en la A-3114 el autobús que pretendía coger a los niños de Arenaza «se ha tenido que dar la vuelta» por la imposibilidad de continuar con el recorrido debido al estado de la carretera, ya que allí no hay quitanieves.

Es más, desde el punto kilométrico 32 de la A-3114 se encuentra «intransitable», del mismo modo que la A-4144 que está «impracticable» al igual que la A-4143 por el que «no ha pasado ni un solo quitanieves», lamentan. El estado de la carretera de Peñacerrada a Ventas Armentia es «fatal» aunque desde Ventas Armentia a Vitoria el tráfico ha transcurrido con normalidad.

Pese a que la Diputación ha intentado equilibrar la falta de quitanieves sigue sin ser suficiente ya que «mientras un tractor abre dos carriles, un camión abre uno», por lo que la diferencia «se hace notar», explican. «Por muchos recursos que metan, los equipos de nieve la realidad es que los trece equipos que faltan se notan y ahora están guardados en casa» sienten. Todo ello, hace que «la mitad del municipio esté mal».