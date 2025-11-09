El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los trabajadores de los rocódromos han convocado una concentración este domingo.

Los trabajadores de los rocódromos han convocado una concentración este domingo. Jesús Andrade

Los monitores de los rocódromos de Vitoria inician una huelga indefinida por impagos y seguridad «insuficiente»

Reclaman al Ayuntamiento de Vitoria que tome medidas ante los retrasos salariales, la falta de formación y material sin revisar

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:07

Comenta

Los trabajadores de los rocódromos municipales de Vitoria inicaron este pasado sábado una huelga indefinida ante lo que consideran una situación de «precariedad laboral absoluta». ... La plantilla, actualmente compuesta por 12 monitores, denuncia impagos salariales, falta de formación específica y la ausencia de revisiones en el material de seguridad.

Te puede interesar

