Los monitores de los rocódromos de Vitoria inician una huelga indefinida por impagos y seguridad «insuficiente»

Los trabajadores de los rocódromos municipales de Vitoria inicaron este pasado sábado una huelga indefinida ante lo que consideran una situación de «precariedad laboral absoluta». ... La plantilla, actualmente compuesta por 12 monitores, denuncia impagos salariales, falta de formación específica y la ausencia de revisiones en el material de seguridad.

«Estamos cobrando fuera de plazo de convenio siempre, no nos revisan los EPI y no recibimos formaciones», ha contado Iñaki Sevilla, uno de los trabajadores en huelga, en una concentración celebrada este mismo domingo junto a la escultura de 'La mirada' en el centro de la capital alavesa. Estos empleados subcontratados por Prismaglobal prestan servicio en los rocódromos de Ariznabarra, Hegoalde y Salburua, denuncian que la empresa no ha querido reunirse con ellos y emplazan al Ayuntamiento a que atienda a sus peticiones como responsables de las instalaciones.

«Llevamos 6 años sin que nos revisen nuestro material y somos trabajadores de trabajos verticales, ya que subimos a 16 metros de altura trabajando por lo que está en riesgo nuestra vida». Al mismo tiempo, aseguran que mientras se han comprado arneses nuevos para los usuarios, su propio material sigue sin renovarse. «Hace tres años se compraron arneses nuevos para los usuarios, pero nosotros contamos con EPIS insuficientes y sin revisión». En cuanto a los retrasos salariales, apuntan que se produjeron «hasta en siete ocasiones» la temporada pasada. «Nos pagaron agosto y septiembre el 23 de octubre», recoge el panfleto que repartieron durante la concentración.

«Boom de la escalada»

El aforo de los rocódromos varía dependiendo del centro cívico. En Ariznabarra, el que más usuarios admite, pueden pasar en una tarde hasta 60 personas; en Hegoalde, el boulder permite acceso a 16 usuarios y el rocódromo a 26, y en Salburua hasta 32. La particularidad es que no hay límite de tiempo de uso durante el horario de apertura. Además, los trabajadores reconocen que ha habido un «boom de la escalada» que se ha notado especialmente después de que el cacereño Alberto Ginés López ganara el título de campeón olímpico en Tokio 2020.​